Komdigi dan Malaysia Bahas Regulasi Baru untuk Lindungi Anak di Ruang Digital

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia dan Malaysia membahas penguatan regulasi untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai saat beraktivitas di ruang digital.

Kedua negara menilai keamanan pengguna anak perlu menjadi bagian penting dari perkembangan teknologi, sehingga perlu diimbangi dengan aturan dan tanggung jawab platform digital.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil pada hari kedua Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Selasa (20/10).

Pertemuan itu turut membahas pendekatan kebijakan serta mekanisme pelindungan anak yang dapat diterapkan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.

Meutya mengatakan, peningkatan konektivitas internet harus diikuti upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan teknologi secara aman.

Menurut dia, tantangan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pemerataan akses, tetapi juga bagaimana memastikan ruang digital dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh berbagai kelompok usia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sendiri memiliki tiga pilar transformasi digital, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.

Ketiga pilar tersebut menjadi pedoman dalam mendorong konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta perlindungan masyarakat di ruang digital.

Meutya menegaskan, ketiga aspek tersebut harus berjalan beriringan, termasuk dalam upaya melindungi anak dari berbagai risiko penggunaan internet.