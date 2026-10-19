Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

JawaPos.com — Prediksi skor Getafe vs Rayo Vallecano mengarah pada hasil imbang 1-1 dalam pertandingan pekan kesembilan La Liga 2026/2027 di Estadio Coliseum, Selasa (20/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Derby Madrid ini mempertemukan dua tim yang sama-sama mengoleksi delapan poin, dengan Rayo Vallecano berpeluang memperpanjang catatan 10 pertemuan tanpa kekalahan dari Getafe.

Getafe menghadapi pertandingan penting setelah menjalani perjalanan melelahkan ke Romania dalam kompetisi UEFA Conference League pada Kamis lalu.

Sementara itu, Rayo Vallecano datang dengan kondisi lebih menguntungkan karena memiliki satu pertandingan lebih sedikit dan peluang memperbaiki posisi klasemen.

Mengapa Getafe Kesulitan Menemukan Konsistensi Musim Ini? Getafe masih kesulitan menemukan performa terbaik setelah hanya mengumpulkan delapan poin dari delapan pertandingan La Liga musim 2026/2027.

Pasukan Jose Bordalas menempati peringkat ke-15 dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan.

Dalam lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, Getafe hanya mampu mencatatkan satu kemenangan ketika menundukkan Malaga dengan skor 1-0.

Penampilan mereka semakin mendapat sorotan setelah dihajar Barcelona tiga gol tanpa balas dalam pertandingan liga terakhir.

Situasi semakin menantang karena Getafe baru saja menjalani pertandingan tandang menghadapi Universitatea Craiova di Stadionul Ion Oblemenco, Romania.