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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 19 Oktober 2026 | 13.59 WIB

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

Persebaya Surabaya menghadapi mantan timnya, PSM Makassar, pada pekan keenam Super League 2026/2027, Kamis (22/10/2026). (Persebaya) - Image

Persebaya Surabaya menghadapi mantan timnya, PSM Makassar, pada pekan keenam Super League 2026/2027, Kamis (22/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya dijadwalkan berangkat ke Makassar pada Selasa (20/10/2026) untuk menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan pekan keenam Super League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung Kamis (22/10/2026) tersebut menjadi ujian penting bagi Green Force sekaligus menghadirkan cerita menarik bagi pelatih Bernardo Tavares yang akan menghadapi mantan timnya.

Persiapan menghadapi PSM Makassar dilakukan setelah Persebaya Surabaya gagal mengamankan kemenangan di kandang sendiri pada pekan kelima.

Green Force harus puas bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026).

Hasil tersebut terasa mengecewakan karena Persebaya Surabaya bermain di hadapan ribuan Bonek dan Bonita yang mengharapkan kemenangan.

Meski demikian, perjuangan hingga menit terakhir memperlihatkan semangat pantang menyerah para pemain asuhan Bernardo Tavares.

Persebaya Surabaya sempat dua kali tertinggal sebelum akhirnya menyamakan kedudukan melalui dua gol Miguel Pereira.

Gol kedua pemain asal Portugal tersebut pada masa tambahan waktu memastikan Green Force terhindar dari kekalahan.

Kini, tidak banyak waktu tersedia bagi Persebaya Surabaya untuk meratapi kegagalan meraih tiga poin. Tantangan berikutnya sudah menanti di Makassar dengan persiapan yang relatif singkat.

Kapan Persebaya Surabaya Berangkat ke Makassar?

Persebaya Surabaya dijadwalkan bertolak menuju Makassar pada Selasa (20/10/2026), atau dua hari setelah pertandingan melawan PSS Sleman.

Editor: Hendra
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