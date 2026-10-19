Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

JawaPos.com - Al Fayha akan menantang Al Ahli dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2026/2027.

Skuad The Royals julukan Al Ahli, diprediksi bakal mencuri poin penuh dalam pertandingan tandang tersebut.

Al Fayha menjamu Al Ahli di Al Majma’ah Sports City Stadium pada Senin (19/10) pukul 22.05 WIB.

Ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah, karena lawan yang dihadapi salah satu tim kuat Liga Arab Saudi.

Terlebih, performa Al Fayha cukup buruk sepanjang musim ini.

Tim asuhan Fabio Carille itu baru meraih satu kemenangan dari sembilan pertandingan yang telah dimainkan.

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Al Fayha bahkan datang dengan hasil minor.

Tim berjuluk Al Burtuqali itu menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke markas Al Khaleej pada Kamis (15/10).