Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

Ivan Toney sia menggila bersama Al Ahli saat melawan Al Fayha di liga Arab Saudi. (Instagram/@ivantoney1)
JawaPos.com - Al Fayha akan menantang Al Ahli dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2026/2027.
Skuad The Royals julukan Al Ahli, diprediksi bakal mencuri poin penuh dalam pertandingan tandang tersebut.
Ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah, karena lawan yang dihadapi salah satu tim kuat Liga Arab Saudi.
Terlebih, performa Al Fayha cukup buruk sepanjang musim ini.
Tim asuhan Fabio Carille itu baru meraih satu kemenangan dari sembilan pertandingan yang telah dimainkan.
Al Fayha bahkan datang dengan hasil minor.
Tim berjuluk Al Burtuqali itu menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke markas Al Khaleej pada Kamis (15/10).
Al-Fayha mencatat satu kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan, yang membuatnya bertengger di urutan ke-14 dengan tujuh poin.
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Jawa Pos
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