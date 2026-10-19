Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

Pemain Cagliari memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk memenangkan pertandingan di kandang Monza dalam lanjutan Liga Italia. (sportmole)
JawaPos.com - Bertekad mencatatkan rekor klub yang baru, Cagliari yang sedang dalam performa impresif akan melanjutkan kiprah mereka di Serie A pada Senin (19/10) malam dengan bertandang ke markas tim promosi, Monza.
Setelah berhasil menahan imbang Juventus di kandang sendiri pekan lalu, tim asal Sardinia kini mengincar kemenangan tandang kelima secara berturut-turut.
Setelah lima putaran, Cagliari secara mengejutkan berada dua poin di atas raksasa yang sedang terpuruk, Juventus, dan mereka berhasil mempertahankan selisih tersebut pekan lalu.
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Gol dari Daniel Maldini sempat membawa tuan rumah unggul di Sardinia, sebelum Bianconeri bangkit untuk mengamankan satu poin dalam laga yang berakhir imbang 1-1.
Hasil tersebut menempatkan Cagliari di posisi keempat, hanya terpaut tiga poin dari puncak klasemen sekaligus melanjutkan awal musim 2026/2027 yang gemilang.
Anak asuh Fabio Pisacane sejauh ini baru kebobolan tiga gol di Serie A, ditambah dua gol saat kalah dari Hellas Verona di ajang Coppa Italia bulan lalu.
Dengan catatan tak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir, hasil positif lainnya pada Senin akan membuat Cagliari mencatatkan lima laga beruntun tanpa kekalahan di kasta tertinggi—sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sejak 2022.
Performa terkini menunjukkan hal itu sangat mungkin terjadi: jika menghitung rentetan hasil sejak musim lalu, Rossoblu telah menyamai rekor klub berusia 61 tahun, yakni meraih empat kemenangan tandang berturut-turut di Serie A.
Lebih lanjut, Monza—yang baru promosi kembali ke kasta tertinggi Italia—kalah dalam kedua pertemuan melawan Cagliari pada musim terakhir mereka di liga tersebut, yakni dengan skor 2-1 di kandang dan 3-0 saat tandang.
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Jawa Pos
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