Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

Parma menjamu Torino di Stadio Ennio Tardini pada pekan ketujuh Serie A 2026/2027. Il Toro lebih diunggulkan berkat momentum positif dan catatan pertemuan. (Torino)
JawaPos.com — Prediksi skor Parma vs Torino mengarah pada kemenangan tipis Il Toro dengan skor 0-1 dalam pertandingan pekan ketujuh Serie A 2026/2027 di Stadio Ennio Tardini, Selasa (20/10/2026) pukul 01.45 WIB.
Torino datang membawa momentum positif, sedangkan Parma masih berusaha bangkit bersama pelatih anyar Alberto Gilardino setelah mengalami kekalahan telak dari Inter Milan.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang masih kesulitan menunjukkan konsistensi sepanjang awal musim, terutama dalam urusan menciptakan peluang berbahaya.
Torino memiliki keunggulan tiga poin atas Parma dan berpeluang memperlebar jarak apabila mampu membawa pulang kemenangan dari markas Gialloblu.
Parma menghadapi pertandingan melawan Torino dengan tekanan besar setelah pergantian pelatih belum memberikan dampak positif terhadap hasil pertandingan.
Alberto Gilardino, yang menggantikan Carlos Cuesta selama jeda internasional, langsung mengalami kekalahan 0-3 saat menghadapi juara bertahan Inter Milan.
Kembalinya Gilardino sebenarnya menghadirkan harapan baru karena mantan penyerang tim nasional Italia tersebut mempunyai hubungan emosional dengan klub.
Dia pernah memperkuat Parma selama tiga musim dan masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak kedua klub tersebut sepanjang sejarah Serie A.
Namun, debut Gilardino di kursi pelatih berlangsung jauh dari harapan setelah Parma kebobolan tiga gol hanya dalam waktu setengah jam.
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Meski mampu memperbaiki organisasi permainan setelah tertinggal, Gialloblu tetap gagal mencetak gol balasan hingga pertandingan berakhir.
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Jawa Pos
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