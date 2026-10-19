Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

JawaPos.com - Tottenham Hotspur menghadapi Coventry City pada pekan ketujuh Liga Inggris 2026/2027 dengan membawa misi penting untuk mengakhiri tren tanpa kemenangan.

Pertandingan ini akan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Selasa (20/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Tottenham untuk memperbaiki hasil sekaligus meredakan tekanan terhadap pelatih Roberto De Zerbi.

Namun, tugas tersebut tidak akan mudah karena Coventry City datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Tottenham belum mampu meraih kemenangan dalam enam pertandingan awal musim ini.

Catatan tersebut membuat laga melawan Coventry menjadi kesempatan penting bagi Spurs untuk segera menemukan kembali performa terbaiknya.

Pada pertandingan sebelumnya, Tottenham bermain imbang 1-1 melawan Manchester United di Old Trafford.

Hasil tersebut setidaknya memberikan sedikit dorongan setelah Dominic Solanke mencetak gol penyama kedudukan.