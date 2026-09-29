Googlebook Resmi Masuk Era Baru, Bagaimana Nasib Chromebook dan ChromeOS?

Ilustrasi googlebook. (Istimewa)
JawaPos.com - Google memasuki era baru untuk lini laptopnya. Perusahaan bersiap meluncurkan generasi pertama Googlebook yang akan menjalankan sistem operasi berbasis Android.
Meski mulai beralih ke sistem operasi baru, Google memastikan ChromeOS masih akan dipertahankan selama beberapa tahun ke depan.
Perusahaan juga telah mengungkapkan informasi mengenai masa dukungan untuk sistem operasi tersebut.
Seperti dilansir dari Engadget, berdasarkan halaman dukungan Google untuk pengguna korporat dan institusi pendidikan, perusahaan akan terus menyediakan pembaruan ChromeOS serta patch keamanan hingga pertengahan 2034.
Engadget telah meminta klarifikasi kepada Google mengenai apakah jadwal dukungan tersebut juga berlaku untuk ChromeOS versi konsumen.
Google sebelumnya menjanjikan dukungan selama 10 tahun untuk Chromebook.
Hal ini membuat pengguna yang baru membeli Chromebook mungkin bertanya-tanya mengenai masa depan perangkat mereka di tengah rencana peralihan Google ke sistem operasi baru.
Google menjelaskan bahwa perangkat yang memenuhi syarat tetap akan mendapatkan dukungan meski masa dukungannya melampaui 2034.
"Untuk perangkat yang memenuhi syarat dan dibeli saat ini, yang siklus hidup dukungannya selama 10 tahun melampaui tahun 2034, Google berkomitmen mendukung transisi Anda ke Googlebook OS, dengan banyak perangkat yang menawarkan jalur migrasi langsung," demikian bunyi pernyataan di halaman dukungan tersebut.
Dalam catatan terpisah, Google juga menyebut, banyak perangkat Chromebook terbaru mereka yang akan memenuhi syarat untuk beralih ke Googlebook OS.
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