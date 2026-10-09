Honda Siapkan Teknologi Pengisian Daya Mobil Listrik Tanpa Kabel, Kok Bisa?

JawaPos.com - Produsen mobil dan baterai kendaraan listrik (EV) dalam beberapa tahun terakhir, telah menghadirkan teknologi yang mampu mengisi daya baterai EV dengan kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Sistem Flash Charging milik BYD, misalnya, mampu menyalurkan daya hingga 1.500 kW dan mengisi baterai mobil listrik dari 10 persen hingga 97 persen hanya dalam sembilan menit.

Teknologi ini membuat pengisian daya mobil listrik hampir sama praktisnya dengan mengisi bahan bakar mobil bermesin pembakaran internal di stasiun pengisian bahan bakar.

Namun, Honda mengambil pendekatan yang berbeda. Laman Carscoops, Jumat (9/10) waktu setempat, melaporkan, merek asal Jepang tersebut, bekerja sama dengan Taisei Group, memperkenalkan sistem jalan pengisian daya nirkabel atau wireless power transfer road system (WPT road system).

Teknologi ini memungkinkan mobil listrik mengisi daya secara nirkabel (wireless) saat melaju, sehingga kabel dan adaptor pengisi daya yang merepotkan berpotensi tidak lagi diperlukan.

Gagasan mengenai jalan yang dapat mengisi daya mobil listrik secara nirkabel bukanlah hal baru. Stellantis telah memperkenalkan konsep jalan yang dapat mengisi daya mobil listrik pada 2021.

Sebuah perusahaan rintisan asal Israel mengungkap jalan dengan teknologi pengisian daya nirkabel yang berfungsi pada 2023. Hyundai juga diketahui tengah mengembangkan teknologi serupa.

Honda memang bukan pelopor teknologi tersebut, namun keterlibatan produsen mobil sebesar Honda dalam pengembangan sistem ini dapat mendorong produsen lain untuk melakukan hal serupa, sehingga memicu kemajuan teknologi baru dan membuka peluang agar teknologi tersebut pada akhirnya dapat diterapkan secara komersial.