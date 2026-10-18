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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 18 Oktober 2026 | 14.45 WIB

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Cagliari memburu kemenangan tandang kelima secara beruntun saat menghadapi Monza di U-Power Stadium pada lanjutan Serie A 2026/2027, Senin (19/10/2026). Rossoblù berpeluang memecahkan rekor klub yang bertahan selama 61 tahun. (Cagliari) - Image

Cagliari memburu kemenangan tandang kelima secara beruntun saat menghadapi Monza di U-Power Stadium pada lanjutan Serie A 2026/2027, Senin (19/10/2026). Rossoblù berpeluang memecahkan rekor klub yang bertahan selama 61 tahun. (Cagliari)

JawaPos.com — Cagliari berpeluang mencetak rekor baru klub ketika menghadapi Monza pada lanjutan Serie A 2026/2027 di U-Power Stadium, Senin (19/10/2026)  pukul 23.30 WIB.

Rossoblù mengincar kemenangan tandang kelima secara beruntun, sementara Monza berusaha keluar dari zona degradasi setelah mengumpulkan empat poin dari enam pertandingan.

Pertandingan Monza vs Cagliari diprediksi berlangsung sengit meski kedua kesebelasan memiliki performa berbeda sepanjang awal musim.

Cagliari datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Juventus 1-1, sedangkan Monza baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Lazio.

Tim asuhan Fabio Pisacane bahkan berpeluang memperpanjang catatan tidak terkalahkan menjadi lima pertandingan Serie A secara beruntun.

Sebaliknya, pasukan Ivan Juric membutuhkan kemenangan untuk menghentikan tren negatif sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen.

Cagliari Mengincar Rekor Tandang yang Bertahan 61 Tahun

Cagliari membawa ambisi besar ke U-Power Stadium setelah menyamai rekor klub berupa empat kemenangan tandang beruntun di Serie A.

Catatan bersejarah tersebut terakhir kali dicapai 61 tahun lalu, sehingga kemenangan atas Monza akan menghadirkan pencapaian istimewa.

Editor: Banu Adikara
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