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Andika Rachmansyah
Senin, 19 Oktober 2026 | 18.22 WIB

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

Mohamed Salah. (Bein Sports) - Image

Mohamed Salah. (Bein Sports)

JawaPos.com - Trabzonspor akan menjamu Besiktas dalam lanjutan Liga Turki 2026/2027 di Papara Park, Trabzon, Turki, Selasa (20/10) pukul 00.00 WIB. Tuan rumah memiliki rekor kandang impresif pada musim ini.

Dalam tujuh pertandingan sepanjang musim ini, Trabzonspor telah memainkan tiga laga kandang.

Mohamed Salah dan kawan-kawan selalu menang ketika bermain di Papara Park sejauh ini.

Tim berjuluk Badai Laut Hitam itu mengalahkan Basaksehir 2-1, Genclerbirligi 5-0, dan teranyar membantai Galatasaray dengan skor 4-0.

Catatan kandang impresif itu tentu menjadi modal penting bagi Trabzonspor jelang menjamu Besiktas.

Trabzonspor terus menunjukkan performa menjanjikan sejak mengalahkan Galatasaray.

Tim asuhan Thomas Reis itu melanjutkan kemenangan saat bertandang melawan Samsunspor dengan skor 3-0 dan bungkam KuPS 4-2 dalam pertandingan Liga Konferensi Eropa.

Trabzonspor saat ini masih terkunci di posisi kelima klasemen sementara Liga Turki 2026/2027 dengan torehan 13 poin dari empat kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Badai Laut Hitam hanya terpaut dua angka saja dari Besiktas yang menempati posisi keempat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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