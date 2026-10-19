Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

JawaPos.com — Tottenham Hotspur diprediksi meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City dalam pertandingan pekan ketujuh Premier League 2026/2027 di London Utara, Selasa (19/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Roberto De Zerbi untuk mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan sekaligus keluar dari tekanan di dasar klasemen Liga Inggris.

Tottenham Hotspur menghadapi pertandingan tersebut dengan kondisi kurang ideal setelah gagal memenangkan satu pun dari enam laga pembuka musim.

Sebaliknya, Coventry City asuhan Frank Lampard datang membawa kepercayaan diri tinggi berkat dua kemenangan beruntun yang mengangkat posisi mereka ke peringkat ke-14.

Pertemuan ini menghadirkan pertarungan menarik antara dua tim dengan momentum berbeda, terutama setelah Coventry City mencatat kemenangan mengejutkan atas Newcastle United.

Meski demikian, Tottenham Hotspur memiliki keuntungan bermain di kandang dan catatan pertemuan yang lebih meyakinkan.

Tottenham Hotspur Masih Terpuruk, Mampukah Roberto De Zerbi Bangkit? Tottenham Hotspur menjadi satu-satunya tim yang belum merasakan kemenangan dalam enam pertandingan pertama Premier League 2026/2027.

Kondisi tersebut semakin menekan Roberto De Zerbi setelah Fulham dan Bournemouth berhasil mencatat kemenangan perdana mereka pada akhir pekan.

Spurs kini menempati posisi ke-20 klasemen sementara dengan catatan tiga kekalahan dan tiga hasil imbang. Mereka bahkan berada di bawah Bournemouth karena kalah dalam produktivitas gol meskipun memiliki jumlah poin yang sama.