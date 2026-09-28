Cakupan Internet Tembus 90 Persen, Komdigi Bidik 5G Makin Ngebut

JawaPos.com - Cakupan konektivitas digital di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen. Pemerintah kini tidak hanya mengejar perluasan cakupan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan agar konektivitas memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mengatakan, peningkatan kualitas konektivitas membutuhkan sinergi antara pemerintah dan industri. Hal tersebut menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi yang berlangsung dengan cepat.

“Ya, capaiannya sekarang sudah hampir lebih dari 90 persen konektivitas itu sendiri, itu sudah tercover, tapi kan tadi yang saya sampaikan kita tidak hanya bicara tentang konektivitas itu sendiri kita bicara bagaimana kualitasnya lebih baik,” ujar Wamen Angga Raka Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Bhakti Postel ke-81 di Halaman Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9).

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan industri diperlukan untuk menghadirkan infrastruktur serta ekosistem telekomunikasi digital yang semakin baik.

“Itulah dibutuhkan sinergi antara pemerintah juga industri, hari ini kan kemajuan teknologi juga begitu cepat nah inilah semangat itu yang lagi yang sedang kita tumbuhkan,” jelas Wamen Angga Raka Prabowo.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memanfaatkan frekuensi 700 MHz untuk memperluas cakupan layanan 4G sekaligus menutup wilayah yang masih mengalami blank spot. Frekuensi tersebut dinilai penting bagi operator seluler untuk memperkuat jangkauan layanan.

“Baru-baru ini kita baru merilis frekuensi 700 dan 2600, apa gunanya 700 itu bagi teman-teman di operator seluler dan di lingkungan komunikasi sangat penting untuk coverage area, bagaimana 700 untuk teknologi 4G untuk menutup semua daerah-daerah blank spot kita,” ungkapnya.

Sementara itu, frekuensi 2.600 MHz diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan 5G. Angga menyebut frekuensi tersebut telah digelar dan kini telah dimiliki seluruh operator seluler.