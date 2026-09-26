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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 26 September 2026 | 17.10 WIB

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

Megawati Soekarnoputri. (dok PDIP) - Image

Megawati Soekarnoputri. (dok PDIP)

JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra, putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati, meninggal dunia pada Sabtu (26/9). Guruh mengembuskan napas terakhir pada pukul 04.16 WIB di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, dalam usia 73 tahun.

Kepergian Guruh menambah daftar anak Soekarno yang telah meninggal dunia. Dari delapan anak Soekarno yang tercatat dalam Kepustakaan Presiden Perpusnas, kini sebagian masih hidup, sementara lainnya telah lebih dulu berpulang.

Kabar meninggalnya Guruh disampaikan ibunda artis Sherry Jolieca, Elisya Olive, kepada JawaPos.com. Kabar duka tersebut juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto meminta masyarakat membuka pintu maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan Guruh semasa hidup.

"Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan dari almarhum tercinta," kata Hasto.

"Selanjutnya mohon doa, semoga almarhum husnul khatimah, Allah SWT menerima semua amal ibadahnya, diampuni dan dihapuskan segala dosa dan menempatkannya di tempat yang terbaik di sisi-Nya," imbuhnya.

Berikut daftar anak Soekarno yang masih hidup dan telah meninggal dunia:

Anak Soekarno yang Masih Hidup

1. Guntur Soekarnoputra (lahir 1944)

Guntur merupakan putra sulung Soekarno dan Fatmawati. Ia merupakan kakak Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh.

Editor: Sabik Aji Taufan
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