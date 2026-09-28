Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Prancis tanpa Kylian Mbappe menghadapi Belgia di UEFA Nations League. Zidane harus menyiapkan solusi setelah sang kapten cedera lutut. (Timnas Prancis)
JawaPos.com – Entraineur Zinedine Zidane harus mencari solusi tanpa Kylian Mbappe dalam laga keduanya menangani Prancis.
Yakni, saat Prancis menghadapi tuan rumah Belgia dalam matchday kedua grup A1 UEFA Nations League di Stadion King Baudouin, Brussel, dini hari nanti (siaran langsung RCTI/Sportstars/K-Vision/Vision+ pukul 01.45 WIB).
Mbappe absen setelah mengalami cedera lutut kiri saat Les Bleus –julukan Prancis– menang 1-0 atas Turki dalam matchday pertama di Stadion Kocaeli, Izmit, Sabtu (26/9).
Sekitar lima menit usai mencetak gol pada menit ke-54, kapten Les Bleus berjuluk Donatello itu harus ditarik keluar karena cedera tersebut.
Seperti dilaporkan L’Equipe, Mbappe sejatinya sudah mengalami rasa nyeri di lutut kiri saat tiba di pemusatan latihan Prancis, Clairefontaine. Real Madrid sebagai klub Mbappe juga telah meminta tim medis Les Bleus untuk berhati-hati. Namun, cedera tetap tak terhindarkan.
Meski kehilangan Mbappe, Zidane memilih untuk tidak memanggil pemain baru dan memaksimalkan skuad yang ada. ”Ketika Kylian ada dan ketika dia tidak ada, tentu itu berbeda. Kami semua mendoakan agar dia segera pulih,” kata bek tengah Prancis yang musim ini direkrut Chelsea, Maxence Lacroix.
Zidane mungkin tidak perlu mencari pengganti Mbappe karena merasa punya banyak opsi pengganti. Saat melawan Turki, Mbappe bermain sebagai wide attacker kiri. Ketika pemain 27 tahun itu ditarik keluar, Desire Doue asal Paris Saint-Germain (PSG) masuk menggantikan Mbappe.
Doue memang pemain versatile yang bisa bermain sebagai wide attacker maupun gelandang serang. Zidane juga masih memiliki Bradley Barcola, mantan rekan Doue di PSG yang musim ini hengkang ke Liverpool FC.
Opsi lain adalah menggeser Ousmane Dembele dari false nine ke sisi kiri. Untuk posisi penyerang tengah, bisa ditempati Esteban Lepaul (Stade Rennais).
Bukan hanya sisi sayap kiri Prancis yang jadi sorotan seiring absennya Mbappe. Sisi sayap kiri Belgia juga mencuri atensi seiring performa gemilang Mika Godts. Wide attacker berusia 21 tahun itu mencetak gol lewat aksi solo run saat De Rode Duivels –julukan Belgia– mengalahkan Italia 2-0 di matchday pertama (26/9).
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