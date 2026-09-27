Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

JawaPos.com — Turki dan Italia sama-sama mengincar kemenangan perdana di Liga Nations UEFA 2026/2027 saat bertemu di Bursa pada Selasa (29/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah menelan kekalahan pada laga pembuka Grup 1 League A.

Turki kalah 0-1 dari Prancis, sedangkan Italia takluk 0-2 dari Belgia sehingga kedua tim harus segera mengamankan poin.

Turki dan Italia Sama-Sama Memburu Poin Perdana Turki datang dengan modal kekalahan tipis dari Prancis pada pertandingan pertama. Tim asuhan Vincenzo Montella mampu membuat Les Bleus kesulitan hingga hampir satu jam pertandingan sebelum Kylian Mbappe mencetak gol pembuka.

Performa tersebut memberi sinyal positif bagi Turki meski mereka akhirnya harus menyerah setelah Ugurcan Cakir menerima kartu merah melalui tinjauan VAR. Kartu merah tersebut membuat perjuangan Ay-Yıldızlılar semakin berat dan menjadi salah satu momen penting dalam kekalahan mereka.

Hasil tersebut juga memperpanjang periode sulit Turki menjadi tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir. Sebelumnya, mereka kalah dari Austria dan Paraguay sebelum bangkit dengan kemenangan atas Amerika Serikat pada rangkaian pertandingan musim panas.

Kini, Turki harus menghadapi tantangan besar untuk bertahan di League A. Belgia dan Prancis sudah lebih dahulu mengumpulkan poin, sehingga laga kontra Italia menjadi kesempatan penting bagi Arda Guler dan kolega untuk memperbaiki posisi di Grup 1.

Italia Belum Menemukan Formula Terbaik Di sisi lain, Italia juga datang dengan tekanan setelah kalah 0-2 dari Belgia di Stadion Olimpico, Roma. Kekalahan tersebut menjadi pertandingan kompetitif pertama Roberto Mancini setelah kembali menangani Gli Azzurri dan menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Mancini kembali ke tim nasional Italia tiga tahun setelah meninggalkan La Nazionale untuk menangani Arab Saudi. Pelatih yang membawa Italia menjuarai Euro 2020 itu ditugaskan membangun kembali tim menuju Euro 2028 setelah Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia.

Perubahan besar dilakukan Mancini dengan memanggil sejumlah pemain baru dalam skuad berisi 34 pemain. Namun, eksperimen tersebut belum langsung memberikan hasil positif karena Italia kesulitan mengimbangi Belgia dan kebobolan satu gol pada masing-masing babak.

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