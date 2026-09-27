Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

Arda Guler menjadi salah satu pemain andalan Turki saat menghadapi Italia di Liga Nations UEFA 2026/2027. (Dok. Timnas Turki)
JawaPos.com — Turki dan Italia sama-sama mengincar kemenangan perdana di Liga Nations UEFA 2026/2027 saat bertemu di Bursa pada Selasa (29/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah menelan kekalahan pada laga pembuka Grup 1 League A.
Turki kalah 0-1 dari Prancis, sedangkan Italia takluk 0-2 dari Belgia sehingga kedua tim harus segera mengamankan poin.
Turki datang dengan modal kekalahan tipis dari Prancis pada pertandingan pertama. Tim asuhan Vincenzo Montella mampu membuat Les Bleus kesulitan hingga hampir satu jam pertandingan sebelum Kylian Mbappe mencetak gol pembuka.
Baca Juga:Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Performa tersebut memberi sinyal positif bagi Turki meski mereka akhirnya harus menyerah setelah Ugurcan Cakir menerima kartu merah melalui tinjauan VAR. Kartu merah tersebut membuat perjuangan Ay-Yıldızlılar semakin berat dan menjadi salah satu momen penting dalam kekalahan mereka.
Hasil tersebut juga memperpanjang periode sulit Turki menjadi tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir. Sebelumnya, mereka kalah dari Austria dan Paraguay sebelum bangkit dengan kemenangan atas Amerika Serikat pada rangkaian pertandingan musim panas.
Kini, Turki harus menghadapi tantangan besar untuk bertahan di League A. Belgia dan Prancis sudah lebih dahulu mengumpulkan poin, sehingga laga kontra Italia menjadi kesempatan penting bagi Arda Guler dan kolega untuk memperbaiki posisi di Grup 1.
Di sisi lain, Italia juga datang dengan tekanan setelah kalah 0-2 dari Belgia di Stadion Olimpico, Roma. Kekalahan tersebut menjadi pertandingan kompetitif pertama Roberto Mancini setelah kembali menangani Gli Azzurri dan menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Mancini kembali ke tim nasional Italia tiga tahun setelah meninggalkan La Nazionale untuk menangani Arab Saudi. Pelatih yang membawa Italia menjuarai Euro 2020 itu ditugaskan membangun kembali tim menuju Euro 2028 setelah Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia.
Perubahan besar dilakukan Mancini dengan memanggil sejumlah pemain baru dalam skuad berisi 34 pemain. Namun, eksperimen tersebut belum langsung memberikan hasil positif karena Italia kesulitan mengimbangi Belgia dan kebobolan satu gol pada masing-masing babak.
Baca Juga:Dani Olmo Sebut Penalti Gagal Harry Kane Jadi Awal Kebangkitan Timnas Spanyol Kalahkan Inggris
Kekalahan dari Belgia juga menjadi catatan penting bagi Italia karena mereka untuk pertama kalinya sejak 1972 menelan kekalahan kompetitif dari lawan tersebut. Dengan tiga pertandingan lain menanti dalam waktu kurang dari sepekan, kemenangan atas Turki menjadi kebutuhan penting bagi Azzurri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022