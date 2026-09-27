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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 28 September 2026 | 00.24 WIB

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

Belgia akan menghadapi Prancis pada lanjutan Liga Nations UEFA. (Dok. Timnas Prancis) - Image

Belgia akan menghadapi Prancis pada lanjutan Liga Nations UEFA. (Dok. Timnas Prancis)

JawaPos.com — Prancis diprediksi menang tipis 2-1 atas Belgia pada lanjutan Liga Nations UEFA di Stade Roi Baudouin, Selasa (29/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah kedua tim sama-sama mengawali kompetisi dengan kemenangan.

Les Bleus datang tanpa Kylian Mbappe, tetapi tetap punya kualitas lini serang untuk menyulitkan tuan rumah.

Belgia Punya Modal Positif dari Mark van Bommel

Belgia mengawali era Mark van Bommel dengan kemenangan 2-0 atas Italia pada Jumat. Mika Godts membuka keunggulan pada babak pertama sebelum Dodi Lukebakio memastikan kemenangan lewat gol pada paruh kedua.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan buruk Belgia dalam urusan clean sheet, karena mereka baru kembali tidak kebobolan setelah lima pertandingan. Performa itu menjadi modal penting sebelum menghadapi Prancis yang memiliki kedalaman pemain menyerang sangat mumpuni.

Van Bommel juga akan menjalani pertandingan kandang pertamanya sebagai pelatih Belgia.

Rekor Red Devils ketika berstatus tuan rumah cukup menjanjikan karena mereka belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir, dengan enam kemenangan di antaranya.

Namun, Belgia punya catatan kurang menyenangkan saat menghadapi Prancis. Mereka menelan kekalahan dalam lima pertemuan terakhir melawan Les Bleus, dengan kekalahan terakhir dalam rangkaian tersebut memperpanjang dominasi Prancis sejak Juni 2015.

Prancis Kehilangan Kylian Mbappe

Prancis juga mengawali kiprah di Liga Nations UEFA dengan kemenangan 1-0 atas Turki pada Jumat. Kylian Mbappe menjadi pencetak gol kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut.

Les Bleus memang menguasai 64 persen penguasaan bola, tetapi dominasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan tekanan besar. Prancis hanya mencatat 1,17 expected goals (xG), sedikit di bawah Turki yang mampu menghasilkan 1,21 xG.

Situasi Prancis semakin rumit setelah Mbappe mengalami cedera lutut tidak lama setelah mencetak gol. Penyerang Real Madrid tersebut diperkirakan harus menepi selama beberapa pekan sehingga tidak dapat memperkuat Prancis saat bertandang ke markas Belgia.

Editor: Hendra
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