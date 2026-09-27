Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

Skuad Irlandia menjalani latihan / Dok: Instagram @irelandfootball
JawaPos.com - Israel akan menghadapi Irlandia dalam lanjutan Liga B Grup 3 UEFA Nations League 2026/2027. The Green Army -julukan Timnas Irlandia- diprediksi bakal meraih kemenangan.
Duel Israel vs Irlandia menjadi sorotan tajam akibat konflik politik dan ancaman boikot. Pada akhirnya, duel tersebut akan tetap terlaksana di Stadion Nagyerdei, Debrecen, Hungaria, Senin (28/9) pukul 01.45 WIB, namun tanpa kehadiran penonton.
Kedua tim sama-sama tidak punya modal bagus jelang tampil di laga tersebut. Israel datang dengan hasil kekalahan 1-3 dari Austria pada laga pertama.
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Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi skuad asuhan Ran Ben Shimon yang baru kembali ke Liga B. Pada edisi sebelumnya, Israel terdegradasi setelah hanya meraih satu kemenangan dari enam pertandingan dan finis di dasar klasemen grup.
Masalah Israel bertambah setelah Abu Farkhi harus absen karena menjalani hukuman skorsing. Dor Turgeman atau Tai Baribo yang sama-sama bermain di MLS berpeluang mengisi posisi di lini depan untuk pertandingan kali ini.
Israel juga tidak bisa menurunkan tiga pemain bertahan, yakni Stav Lemkin, Itay Rotman, dan Or Blorian. Ketiganya harus absen pada periode internasional kali ini karena mengalami cedera.
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Di sisi lain, Irlandia juga mengawali perjalanan di Grup 3 dengan hasil negatif. The Green Army menelan kekalahan 0-1 dari Kosovo setelah Vedat Muriqi mencetak gol pada menit ke-83.
Hasil tersebut kembali memperpanjang catatan buruk Irlandia di laga pembuka Nations League. Mereka belum pernah memenangkan pertandingan pertama di kompetisi tersebut.
Pelatih Heimir Hallgrimsson tentu berharap timnya segera bangkit untuk menjaga peluang bersaing di Grup 3. Hasil positif juga penting bagi Irlandia dalam persiapan menuju Euro 2028 yang sebagian pertandingan akan digelar di kandang sendiri.
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Jawa Pos
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