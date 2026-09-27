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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 27 September 2026 | 14.03 WIB

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

Timnas Myanmar membawa modal kemenangan 2-0 atas Timor Leste jelang menghadapi Kamboja di FIFA ASEAN Cup 2026. (FIFA) - Image

Timnas Myanmar membawa modal kemenangan 2-0 atas Timor Leste jelang menghadapi Kamboja di FIFA ASEAN Cup 2026. (FIFA)

JawaPos.com — Timnas Kamboja menghadapi Timnas Myanmar dalam lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 di Minggu (27/9/2026), dengan Myanmar membawa modal kemenangan 2-0 atas Timor Leste dan peluang memperkuat posisi di puncak grup.

Pertandingan Kamboja vs Myanmar berlangsung pukul 17.00 WIB dan hanya juara grup yang berhak melaju ke partai final.

Myanmar Punya Modal Kemenangan

Myanmar datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Timor Leste pada pertandingan pertama.

Tambahan tiga poin atas Kamboja akan membuat posisi Myanmar semakin kuat dalam persaingan menjadi juara grup.

Win Naing Tun menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak gol pembuka Myanmar saat menghadapi Timor Leste.

Penyerang tersebut sebelumnya juga tampil menonjol di turnamen ASEAN dengan mencetak hat-trick ketika Myanmar menghadapi Laos.

Myanmar kini ditangani pelatih asal Norwegia, Jørn Andersen, yang ditunjuk pada Juli 2026.

Andersen memiliki pengalaman menangani sejumlah tim nasional, termasuk Hong Kong dan Korea Utara, meski waktu persiapannya bersama Myanmar relatif singkat.

Produktivitas menjadi salah satu modal Myanmar menjelang pertandingan melawan Kamboja.

Editor: Banu Adikara
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