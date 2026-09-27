Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

JawaPos.com — Hong Kong akan menghadapi Laos pada lanjutan Grup A Divisi Championship FIFA ASEAN Cup 2026 di Kai Tak Stadium, Hong Kong, Minggu (27/9/2026) pukul 14.00 WIB, dengan kedua tim mengincar hasil positif.

Laos datang sebagai pemuncak grup setelah menang 3-1 atas Brunei, sedangkan Hong Kong mengandalkan keuntungan bermain di kandang untuk meredam laju sang pemuncak klasemen.

Pertandingan Hong Kong vs Laos menjadi salah satu laga penting dalam persaingan Grup A Divisi Championship FIFA ASEAN Cup 2026.

Hasil pertandingan di Kai Tak Stadium berpotensi memengaruhi persaingan menuju semifinal karena Laos sudah mengantongi tiga poin dari pertandingan pertamanya.

Laos Bawa Modal Kemenangan atas Brunei Laos memiliki kepercayaan diri tinggi setelah mengawali perjalanan di Grup A dengan kemenangan 3-1 atas Brunei.

Tiga gol Laos dicetak Bounphachan Bounkong, Xayasith Singsavang, dan Bounxai Xernvanglieng, sedangkan Brunei hanya mampu membalas melalui Haziq Naqiuddin Syamra.

Hasil tersebut membuat Laos mengoleksi tiga poin sekaligus menempatkan mereka di posisi teratas Grup A.

Modal tiga poin itu memberikan Laos peluang untuk menjaga langkah menuju semifinal Divisi Championship, tetapi posisi tersebut masih bisa berubah setelah menghadapi Hong Kong.