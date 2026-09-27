Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 27 September 2026 | 13.59 WIB

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

Hong Kong vs Laos akan bertemu pada lanjutan Grup A Divisi Championship FIFA ASEAN Cup 2026 di Kai Tak Stadium. (Timnas Hong Kong) - Image

Hong Kong vs Laos akan bertemu pada lanjutan Grup A Divisi Championship FIFA ASEAN Cup 2026 di Kai Tak Stadium. (Timnas Hong Kong)

JawaPos.com — Hong Kong akan menghadapi Laos pada lanjutan Grup A Divisi Championship FIFA ASEAN Cup 2026 di Kai Tak Stadium, Hong Kong, Minggu (27/9/2026) pukul 14.00 WIB, dengan kedua tim mengincar hasil positif.

Laos datang sebagai pemuncak grup setelah menang 3-1 atas Brunei, sedangkan Hong Kong mengandalkan keuntungan bermain di kandang untuk meredam laju sang pemuncak klasemen.

Pertandingan Hong Kong vs Laos menjadi salah satu laga penting dalam persaingan Grup A Divisi Championship FIFA ASEAN Cup 2026.

Hasil pertandingan di Kai Tak Stadium berpotensi memengaruhi persaingan menuju semifinal karena Laos sudah mengantongi tiga poin dari pertandingan pertamanya.

Laos Bawa Modal Kemenangan atas Brunei

Laos memiliki kepercayaan diri tinggi setelah mengawali perjalanan di Grup A dengan kemenangan 3-1 atas Brunei.

Tiga gol Laos dicetak Bounphachan Bounkong, Xayasith Singsavang, dan Bounxai Xernvanglieng, sedangkan Brunei hanya mampu membalas melalui Haziq Naqiuddin Syamra.

Hasil tersebut membuat Laos mengoleksi tiga poin sekaligus menempatkan mereka di posisi teratas Grup A.

Modal tiga poin itu memberikan Laos peluang untuk menjaga langkah menuju semifinal Divisi Championship, tetapi posisi tersebut masih bisa berubah setelah menghadapi Hong Kong.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu modal Laos menjelang pertandingan di Kai Tak Stadium.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Jerman vs Yunani di Liga Nations UEFA: Die Mannschaft Menang Tipis di WWK Arena - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Jerman vs Yunani di Liga Nations UEFA: Die Mannschaft Menang Tipis di WWK Arena

Minggu, 27 September 2026 | 14.05 WIB

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

Minggu, 27 September 2026 | 14.03 WIB

Gacor dan Rajin Cetak Gol di SUGBK, Ole Romeny: Bukan Keberuntungan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Gacor dan Rajin Cetak Gol di SUGBK, Ole Romeny: Bukan Keberuntungan!

Sabtu, 26 September 2026 | 18.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore