Bangun Konektivitas Digital Sampai Pelosok, Kementerian Komdigi sebut Rakyat Hingga TNI Permudah Kerjan Pemerintah

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengapresiasi peran semua pihak yang bahu-membahu memastikan konektivitas digital sampai ke seluruh daerah Indonesia, termasuk daerah di pelosok dan pulau terluar. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung.

Meutya menyampaikan bahwa konektivitas digital di seluruh Indonesia tidak akan terwujud tanpa kerja sama yang baik. Untuk itu, dia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan aktif. Termasuk sekolah, puskesmas, pos TNI, hingga industri.

”Saya terharu, begitu banyak masyarakat yang berasal dari berbagai elemen, baik itu sekolah, puskesmas, kemudian teman-teman dari TNI dan tentu industri, yang luar biasa kerjasamanya dengan pemerintah,” kata Meutya dalam acara Malam Puncak Apresiasi Konektivitas Digital 2026 di Hotel Sultan, Jakarta, pada Jumat malam (18/4).

Menurut orang nomor satu di Kementerian Komdigi tersebut, kerja sama pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat itu yang membuat konektivitas digital sampai ke pelosok daerah. Hasilnya, masyarakat di daerah tersebut tidak tertinggal dan dapat terhubung dengan baik.

”Sehingga memudahkan langkah-langkah pemerintah untuk terus memastikan agar konektivitas ini bisa berjalan dengan baik di seluruh daerah,” ujarnya.

Meutya berharap, kerja sama antara pemerintah dengan semua pihak terkait terus terjalin dengan baik. Apalagi setelah Bakti yang berada di bawah Kementerian Komdigi memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada semua elemen yang terlibat memastikan konektivitas digital terus terjaga.

”Mudah-mudahan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat bisa terus berjalan mengawal agar konektivitas kita semakin baik lagi,” kata dia.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), wilayah yang masuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T juga berhak mendapat akses dan konektivitas digital yang sama dengan daerah lainnya. Karena itu, Kementerian Komdigi bekerja keras mengupayakan terpenuhinya hak tersebut.