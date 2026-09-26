7 Bukti Kehidupan Sebelum Internet Lebih Sehat secara Mental dan Bebas dari Dampak Media Sosial

JawaPos.com - Kehidupan sebelum internet terbukti lebih sehat secara mental karena manusia belum terjebak dalam dampak media sosial yang menguras perhatian dan energi setiap saat.

Cara hidup lebih sehat tanpa gadget yang mendominasi setiap momen memungkinkan seseorang membangun hubungan yang lebih bermakna dan fokus pada hal yang benar-benar penting.

Kesehatan mental di era digital semakin terancam karena konektivitas tanpa henti membuat seseorang sulit benar-benar hadir dalam kehidupan nyata yang ada di depannya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (26/9), berikut tujuh bukti nyata bahwa kehidupan sebelum internet menawarkan cara hidup lebih sehat tanpa dampak media sosial yang merusak kesehatan mental di era digital.

1. Hubungan antarmanusia jauh lebih dalam dan bermakna

Sebelum media sosial ada, orang bertemu secara langsung dan membangun hubungan yang didasarkan pada kehadiran fisik yang nyata dan percakapan yang tulus.

Tanpa gangguan notifikasi dan layar, komunikasi antar anggota keluarga dan teman berlangsung lebih intim karena semua pihak benar-benar hadir secara penuh.