Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 26 September 2026 | 17.04 WIB

7 Bukti Kehidupan Sebelum Internet Lebih Sehat secara Mental dan Bebas dari Dampak Media Sosial

Bukti kehidupan sebelum internet lebih sehat secara mental dan bebas dari dampak media sosial. (Magnific) - Image

Bukti kehidupan sebelum internet lebih sehat secara mental dan bebas dari dampak media sosial. (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan sebelum internet terbukti lebih sehat secara mental karena manusia belum terjebak dalam dampak media sosial yang menguras perhatian dan energi setiap saat.

Cara hidup lebih sehat tanpa gadget yang mendominasi setiap momen memungkinkan seseorang membangun hubungan yang lebih bermakna dan fokus pada hal yang benar-benar penting.

Kesehatan mental di era digital semakin terancam karena konektivitas tanpa henti membuat seseorang sulit benar-benar hadir dalam kehidupan nyata yang ada di depannya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (26/9), berikut tujuh bukti nyata bahwa kehidupan sebelum internet menawarkan cara hidup lebih sehat tanpa dampak media sosial yang merusak kesehatan mental di era digital.

1. Hubungan antarmanusia jauh lebih dalam dan bermakna

Sebelum media sosial ada, orang bertemu secara langsung dan membangun hubungan yang didasarkan pada kehadiran fisik yang nyata dan percakapan yang tulus.

Tanpa gangguan notifikasi dan layar, komunikasi antar anggota keluarga dan teman berlangsung lebih intim karena semua pihak benar-benar hadir secara penuh.

Orang-orang bahkan merasa antusias saat telepon berdering karena panggilan telepon adalah momen nyata yang ditunggu, bukan distraksi yang bisa diabaikan begitu saja.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak Ini Akan Mendapatkan Ketenangan Batin Setelah Bertahun-Tahun Disakiti - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Akan Mendapatkan Ketenangan Batin Setelah Bertahun-Tahun Disakiti

Jumat, 18 September 2026 | 02.37 WIB

Masih Meratapi Kehidupan? 4 Jalan Batin yang Perlahan Membawa Kedamaian dan Membuka Harapan Baru - Image
Kepribadian

Masih Meratapi Kehidupan? 4 Jalan Batin yang Perlahan Membawa Kedamaian dan Membuka Harapan Baru

Rabu, 16 September 2026 | 04.46 WIB

7 Prinsip Hidup Sederhana yang Bikin Kehidupan Terasa Lebih Ringan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Prinsip Hidup Sederhana yang Bikin Kehidupan Terasa Lebih Ringan Menurut Psikologi

Selasa, 15 September 2026 | 18.03 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore