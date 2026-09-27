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Minggu, 27 September 2026 | 20.42 WIB

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

Khvicha Kvaratskhelia menjadi tumpuan Georgia saat menghadapi Ukraina pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027. (Timnas Georgia) - Image

Khvicha Kvaratskhelia menjadi tumpuan Georgia saat menghadapi Ukraina pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027. (Timnas Georgia)

JawaPos.com — Georgia menghadapi Ukraina pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027 di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, Senin (28/9/2026) pukul 23.00 WIB, dengan misi meraih poin setelah kalah 0-1 dari Irlandia Utara.

Ukraina datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Hungaria dan rekor belum pernah kalah dari Georgia dalam 11 pertemuan.

Georgia Harus Bangkit Setelah Gagal di Laga Pembuka

Georgia memasuki pertandingan dengan tekanan untuk segera bangkit setelah kalah tipis 0-1 dari Irlandia Utara di Tbilisi pada laga pembuka.

Kekalahan tersebut terasa lebih pahit karena Khvicha Kvaratskhelia sempat memperoleh peluang emas melalui tendangan penalti pada pertengahan babak kedua, tetapi eksekusinya berhasil dihentikan kiper lawan.

Kegagalan tersebut menjadi titik balik pertandingan karena Irlandia Utara justru mencetak gol kemenangan pada menit-menit akhir.

Hasil itu sekaligus menghentikan catatan Georgia yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam empat pertandingan beruntun sebelum memulai kampanye UEFA Nations League 2026/2027.

Kvaratskhelia tetap menjadi pemain yang paling diandalkan Georgia untuk membongkar pertahanan Ukraina.

Penyerang Paris Saint-Germain tersebut berstatus bintang sekaligus kapten tim dan diharapkan mampu memberikan respons setelah gagal mengeksekusi penalti pada laga sebelumnya.

Bermain di Boris Paichadze Dinamo Arena menjadi modal penting bagi Georgia.

Editor: Edi Yulianto
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