Perkuat Infrastruktur Digital Dukung Kawasan Industri BeFa yang Siap AI

Ilustrasi kawasan industri di Bekasi. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BeFa) terus meningkatkan kesiapan kawasan industri di Bekasi, guna mendukung pertumbuhan industri berbasis teknologi dan investasi di masa depan.
Investor saat ini tidak lagi hanya membutuhkan lahan, listrik, air, dan akses logistik, tapi mereka juga memerlukan konektivitas digital yang andal dan aman serta dapat berkembang seiring kebutuhan bisnis.
Sebagai bagian dari inisiatif ini, SolidBlue, melalui PT Kawasan Lintas Biru Digital (KLBD) yang mengembangkan infrastruktur konektivitas digital di kawasan industri BeFa, menjalin kolaborasi strategis dengan PT XenithIG Indonesia Network (Xenith IG) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kapabilitas jaringan digital kawasan tersebut sekaligus memperluas akses infrastruktur digital di sepanjang koridor Jakarta–Cikampek.
Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian acara Upacara Penandatangan MoU bertema Powering The AI Ready Industrial Ecosystem – Power, Connection, Assured, digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali.
Inovasi AI dan kebutuhan transformasi digital saat ini menuntut standar TI baru bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
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Konektivitas digital kini menjadi komponen yang semakin krusial dalam infrastruktur untuk mendukung operasional bisnis dan memenuhi ekspektasi pelanggan.
Perubahan ini mendorong BeFa untuk mengembangkan kawasan industri yang tidak hanya mengandalkan utilitas konvensional, tetapi juga menyediakan infrastruktur digital yang mampu mendukung industri dengan kebutuhan keandalan dan skalabilitas yang lebih tinggi.
Inisiatif ini juga menjadi bagian dari pengembangan BeFa Digital Town, kawasan khusus yang disiapkan untuk mendukung pertumbuhan AI, pusat data, komputasi awan, manufaktur digital, dan teknologi masa depan lainnya.
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Jawa Pos
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