Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

JawaPos.com — Armenia dan Montenegro sama-sama mengincar kemenangan kedua di UEFA Nations League 2026/2027 saat bertemu di Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Senin (28/9/2026) pukul 23.00 WIB.

Armenia datang sebagai pemuncak klasemen setelah menang 2-0 atas Latvia, sedangkan Montenegro mengalahkan Siprus 2-1 sehingga duel ini diprediksi berlangsung ketat.

Armenia punya modal penting setelah membuka perjalanan di League C Group 2 dengan kemenangan meyakinkan atas Latvia. Georgiy Harutyunyan dan Artur Gharibyan menjadi pencetak gol dalam kemenangan 2-0 tersebut.

Hasil itu sekaligus mengakhiri rangkaian hasil buruk Armenia dalam beberapa pertandingan sebelumnya.

Tim asuhan Eghishe Melikyan sempat menelan tujuh kekalahan, tiga hasil imbang, dan hanya satu kemenangan dalam 11 pertandingan di semua kompetisi.

Armenia Berusaha Pertahankan Posisi Puncak Kemenangan atas Latvia membuat Armenia berada di posisi pertama Grup 2 karena unggul selisih gol. Eghishe Melikyan tentu ingin timnya memanfaatkan momentum tersebut untuk mencatat kemenangan beruntun.

Sebelumnya, Armenia sempat bermain imbang melawan Kazakhstan dan Moldova pada Juni.

Dua hasil tersebut mengakhiri lima kekalahan beruntun sekaligus memberikan fondasi sebelum mereka akhirnya menaklukkan Latvia pada matchday pertama.