Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

JawaPos.com - Lithuania akan menghadapi Azerbaijan pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/27 League D Grup 2. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion S. Dariaus ir S. Girėno, Kaunas, Minggu (27/9/2026) mulai pukul 20.00 WIB.

Laga Lithuania vs Azerbaijan menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih hasil penting dalam persaingan Grup 2. Lithuania sudah mengawali kompetisi dengan kemenangan, sementara Azerbaijan baru akan memainkan pertandingan pertamanya di UEFA Nations League musim ini.

Lithuania datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Liechtenstein. Hasil tersebut membuat mereka untuk sementara berada di posisi teratas Grup 2 dengan koleksi tiga poin dan selisih gol plus dua.

Kemenangan tersebut juga menjadi hasil positif setelah perjalanan kurang menyenangkan Lithuania pada UEFA Nations League sebelumnya. Mereka tercatat menelan kekalahan dalam enam pertandingan di edisi 2024/25.

Dua gol Lithuania ketika menghadapi Liechtenstein dicetak oleh Lukas Michelbrink dan Artur Dolznikov. Hasil tersebut sekaligus memberikan modal bagus bagi tim asuhan Edgaras Jankauskas sebelum menjalani pertandingan kandang melawan Azerbaijan.

Jankauskas diperkirakan tidak melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain. Armandas Kucys masih menjadi salah satu pilihan utama di lini depan, sementara Michelbrink berpeluang kembali mengisi sektor tengah.

Lithuania tentu ingin memaksimalkan keuntungan bermain di kandang. Tambahan tiga poin akan membuat mereka semakin nyaman di puncak klasemen dan membuka peluang untuk menjaga momentum sejak awal kompetisi.

Namun, Azerbaijan bukan lawan yang bisa dianggap mudah. Tim berjuluk Milli Komanda tersebut datang dengan catatan positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Azerbaijan berhasil meraih kemenangan atas San Marino dan Tajikistan dalam dua pertandingan terakhirnya. Mereka juga hanya sekali kalah dalam lima laga terakhir berdasarkan catatan yang dihimpun Football Whispers.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Azerbaijan untuk menghadapi Lithuania. Apalagi, mereka memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman di lini depan.