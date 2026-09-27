Hari Bhakti Postel, Pemerintah Janjikan Pemerataan Infrastruktur Digital

JawaPos.com - Kedaulatan dan pemerataan infrastruktur digital jadi isu utama dalam peringatan Hari Bhakti Postel ke-81.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah menjanjikan infrastruktur digital di Indonesia akan semakin merata.

Pembangunan bidang pos dan telekomunikasi kini fokus memastikan Indonesia mampu membangun, menguasai, dan memanfaatkan infrastruktur digital,

Upacara tersebut diikuti perwakilan pelaku industri pos, telekomunikasi, ICT dan digital, serta para veteran.

Kegiatan menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Bhakti Postel ke-81 yang berlangsung sejak Agustus 2026 dengan tema 'Konektivitas Digital untuk Indonesia Berdaulat'.

Kedaulatan Telekomunikasi Bergeser ke Infrastruktur Digital Dalam pidatonya, Angga mengingatkan perjuangan pemuda Indonesia mengambil alih jawatan Pos, Telegram, dan Telefon dari Pemerintah Jepang 81 tahun silam

Menurut dia, semangat perjuangan tersebut masih relevan, tetapi bentuk tantangannya telah berubah mengikuti perkembangan teknologi.

“81 tahun lalu para pemuda kita berjuang mengambil alih jawatan Pos, Telegram, dan Telefon dari Pemerintah Jepang. Perjuangan itu membawa pesan relevan sampai saat ini, bahwa infrastruktur vital dan strategis telekomunikasi sangat penting bagi kedaulatan bangsa,” ujar Angga.