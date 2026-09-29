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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 29 September 2026 | 13.37 WIB

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

Moldova menghadapi Kepulauan Faroe pada matchday kedua Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadionul Zimbru. (Timnas Kepulauan Faroe) - Image

Moldova menghadapi Kepulauan Faroe pada matchday kedua Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadionul Zimbru. (Timnas Kepulauan Faroe)

JawaPos.com - Moldova akan menghadapi Kepulauan Faroe pada matchday kedua Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadionul Zimbru, Selasa (29/9).

Moldova datang tanpa poin setelah kalah 0-2 dari Slovakia, sedangkan Kepulauan Faroe mengantongi satu poin usai bermain imbang 1-1 melawan Kazakhstan.

Moldova Dibayangi Masalah Pertahanan

Moldova diperkirakan kembali menggunakan formasi tiga bek saat menjamu Kepulauan Faroe.

Iurie Iovu, Vladislav Baboglo, dan Mihail Gherasimencov kemungkinan menjadi trio di lini belakang, dengan Nikita Motpan, Vadim Rata, serta Victor Stina menopang serangan.

Kekalahan 0-2 dari Slovakia menjadi hasil yang cukup mengecewakan bagi Moldova.

Mereka hanya mampu mencatat satu tembakan tepat sasaran dan kini sudah enam kali kebobolan minimal dua gol dalam tujuh pertandingan terakhir.

Masalah pertahanan Moldova terlihat dari catatan tanpa clean sheet dalam 16 pertandingan beruntun.

Dalam periode tersebut, Tricolorii menelan 12 kekalahan, meski mereka sempat meraih dua hasil imbang dalam tiga laga terakhir.

Pelatih Lilian Popescu masih memiliki sisi positif untuk dibawa ke pertandingan ini, terutama dari produktivitas tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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