Sinergi Jadi Kunci Industri Telko, Komdigi Soroti Tantangan Besar di Balik Perkembangan Digital

JawaPos.com - Industri telekomunikasi dan digital Indonesia membutuhkan sinergi di tengah tuntutan pembangunan infrastruktur dan layanan digital yang terus berkembang.

Kolaborasi antarpelaku industri dinilai menjadi salah satu kunci agar kemajuan sektor tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto mengatakan, tantangan industri telekomunikasi tidak dapat diselesaikan satu pihak saja.

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Menurut dia, hubungan antara regulator, operator, penyedia infrastruktur, asosiasi, hingga berbagai unsur ekosistem digital perlu terus diperkuat.

“Tidak ada hasil besar yang lahir dari kerja sendirian,” kata Wayan, Sabtu (12/9).

Pernyataan tersebut menggambarkan kebutuhan kolaborasi di industri telekomunikasi yang semakin kompleks.

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Perkembangan teknologi membuat sektor ini tidak lagi hanya berbicara mengenai konektivitas, tetapi juga menyangkut infrastruktur digital, kualitas layanan, pemerataan akses, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi digital.

Wayan menilai sektor telekomunikasi dan digital memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kepentingan masyarakat maupun negara.