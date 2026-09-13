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Rian Alfianto
Minggu, 13 September 2026 | 22.23 WIB

Sinergi Jadi Kunci Industri Telko, Komdigi Soroti Tantangan Besar di Balik Perkembangan Digital

Penyelenggaraan turnamen mini soccer bawa kemeriahan Hari Bhakti Postel ke-81. (Rian Alfianto/JawaPos.com) - Image

Penyelenggaraan turnamen mini soccer bawa kemeriahan Hari Bhakti Postel ke-81. (Rian Alfianto/JawaPos.com)

JawaPos.com - Industri telekomunikasi dan digital Indonesia membutuhkan sinergi di tengah tuntutan pembangunan infrastruktur dan layanan digital yang terus berkembang.

Kolaborasi antarpelaku industri dinilai menjadi salah satu kunci agar kemajuan sektor tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto mengatakan, tantangan industri telekomunikasi tidak dapat diselesaikan satu pihak saja.

Menurut dia, hubungan antara regulator, operator, penyedia infrastruktur, asosiasi, hingga berbagai unsur ekosistem digital perlu terus diperkuat.

“Tidak ada hasil besar yang lahir dari kerja sendirian,” kata Wayan, Sabtu (12/9).

Pernyataan tersebut menggambarkan kebutuhan kolaborasi di industri telekomunikasi yang semakin kompleks.

Perkembangan teknologi membuat sektor ini tidak lagi hanya berbicara mengenai konektivitas, tetapi juga menyangkut infrastruktur digital, kualitas layanan, pemerataan akses, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi digital.

Wayan menilai sektor telekomunikasi dan digital memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kepentingan masyarakat maupun negara.

Karena itu, komunikasi dan hubungan antarpelaku industri tidak cukup hanya berlangsung dalam forum-forum formal yang membahas regulasi dan persoalan teknis.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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