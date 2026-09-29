Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

JawaPos.com - Slovenia berpeluang meraih kemenangan pertama di Liga Nations UEFA 2026/2027 saat menjamu Makedonia Utara di Stadion Stozice, Ljubljana, Rabu (30/9) pukul 01.45 WIB.

Tuan rumah datang setelah bermain imbang 0-0 melawan Skotlandia, sedangkan Makedonia Utara menelan kekalahan 0-3 dari Swiss pada laga pembuka League B Grup 1.

Slovenia Ingin Bangkit di Hadapan Pendukung Sendiri Slovenia memasuki pertandingan melawan Makedonia Utara dengan modal satu poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Skotlandia pada Sabtu.

Laga tersebut sekaligus menjadi pertandingan kompetitif pertama Bostjan Cesar sebagai pelatih kepala Slovenia.

Cesar bisa sedikit puas dengan performa lini belakang timnya yang berhasil menjaga gawang tetap aman selama 90 menit.

Jan Oblak dan kawan-kawan juga mencatat clean sheet pertama Slovenia sejak Oktober 2025, meski produktivitas mereka masih menjadi pekerjaan rumah.

Menghadapi Skotlandia, Slovenia hanya mampu menciptakan satu tembakan tepat sasaran.

Catatan tersebut menunjukkan lini depan Slovenia masih membutuhkan peningkatan jika ingin mengamankan tiga poin di kandang sendiri.