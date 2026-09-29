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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 29 September 2026 | 14.59 WIB

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

Albania incar kemenangan kedua saat menghadapi San Marino pada Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Albania) - Image

Albania incar kemenangan kedua saat menghadapi San Marino pada Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Albania)

JawaPos.com - San Marino menjamu Albania di Stadio Olimpico di Serravalle, Rabu (30/9) pukul 01.45 WIB, dalam matchday kedua Liga Nations UEFA 2026/2027, dengan tuan rumah berupaya bangkit setelah dihajar Finlandia 0-7.

Albania datang membawa modal kemenangan 2-0 atas Belarus dan berpeluang kembali meraih tiga poin.

San Marino Datang dengan Modal Buruk

San Marino berada dalam situasi sulit setelah menelan kekalahan telak 0-7 dari Finlandia pada laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027.

Tim asuhan Roberto Cevoli itu sudah kebobolan tiga gol pada babak pertama dan kembali kemasukan empat gol setelah jeda.

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk La Serenissima yang hanya meraih satu kemenangan dalam 15 pertandingan sebelumnya.

San Marino juga kehilangan gelandang Alessandro Golinucci yang mendapat kartu merah pada pertengahan babak kedua saat menghadapi Finlandia.

Absennya Golinucci menjadi kerugian tersendiri bagi San Marino karena pemain tersebut merupakan salah satu sosok paling berpengalaman di dalam skuad.

Marcello Mularoni diperkirakan mengisi lini tengah bersama Cristian Meloni dan Lorenzo Capicchioni untuk menopang Samuele Zannoni.

San Marino juga menghadapi persoalan di lini belakang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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