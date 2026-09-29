Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

JawaPos.com - Finlandia akan menghadapi Belarusia pada matchday kedua Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Olimpiade Helsinki, Selasa (29/9/2026) pukul 23.00 WIB.
Finlandia menyambut pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah membuka perjalanan di UEFA Nations League dengan kemenangan telak. Skuad asuhan Jacob Friis menghancurkan San Marino dengan skor 7-0 pada laga yang berlangsung di Serravalle, Sabtu (26/9).
Joel Pohjanpalo menjadi pemain yang paling mencuri perhatian dalam pertandingan tersebut. Penyerang Palermo itu mencetak hattrick sekaligus menjadi salah satu kunci kemenangan besar Finlandia.
Selain Pohjanpalo, Leo Walta juga tampil produktif dengan menyumbangkan dua gol. Adrian Svanback dan Benjamin Källman melengkapi pesta gol Finlandia masing-masing melalui satu gol.
Hasil tersebut membuat Finlandia mengantongi tiga poin sekaligus memiliki selisih gol yang sangat positif sebelum memainkan pertandingan kandang pertamanya di kompetisi musim ini.
Kemenangan atas San Marino juga menjadi respons penting bagi Finlandia setelah sebelumnya melewati periode yang kurang baik.
Mereka sempat mengalami tiga kekalahan beruntun pada musim semi dan musim panas.
Kini, Finlandia memiliki kesempatan melanjutkan momentum tersebut saat menjamu Belarusia.
Tambahan tiga poin akan membuat mereka tetap berada dalam persaingan di Grup C1.
Meski demikian, Belarus bukan lawan yang bisa dianggap remeh.
Tim yang ditangani Viktor Goncharenko itu memang mengawali kompetisi dengan kekalahan 0-2 dari Albania, tetapi memiliki catatan pertandingan tandang yang cukup baik.
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