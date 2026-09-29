Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

JawaPos.com - Skotlandia menjamu Swiss di Hampden Park pada matchday kedua League B Grup 1 UEFA Nations League, Rabu (30/9) pukul 01.45 WIB, dengan tuan rumah mengoleksi 1 poin dan Swiss 3 poin.

Tim tamu diprediksi kembali menang setelah sebelumnya menghajar Makedonia Utara 3-0.

Skotlandia Mulai Era Baru Bersama Sebastien Pocognoli Skotlandia membawa modal performa yang cukup menjanjikan meski belum meraih kemenangan dalam laga pertama bersama Sebastien Pocognoli.

Pelatih asal Belgia itu mengawali tugasnya dengan hasil imbang 0-0 melawan Slovenia, tetapi Skotlandia mampu menciptakan empat peluang besar dan mencatat expected goals (xG) 2,16.

Hasil tersebut menjadi perkembangan positif setelah perjalanan Skotlandia di Piala Dunia 2026 berakhir mengecewakan.

Mereka sebelumnya lolos ke turnamen tersebut sebagai juara Grup C kualifikasi dengan 13 poin dari enam pertandingan.

Tapi mereka hanya meraih kemenangan 1-0 atas Haiti sebelum kalah dari Maroko dan Brasil.

Pergantian pelatih terjadi setelah Steve Clarke memilih mundur menyusul kegagalan Skotlandia melaju ke fase berikutnya di Piala Dunia 2026.