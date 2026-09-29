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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 29 September 2026 | 12.59 WIB

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

Filipina dan Pakistan bertemu pada matchday kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026. (Timnas Filipina) - Image

Filipina dan Pakistan bertemu pada matchday kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026. (Timnas Filipina)

JawaPos.com - Timnas Filipina menghadapi Pakistan pada matchday kedua Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 pada Selasa (29/9) pukul 16.00 WIB, dengan laga disiarkan melalui live streaming Vidio.

Kedua tim sama-sama belum meraih poin setelah Filipina kalah 0-1 dari Vietnam dan Pakistan dihantam Thailand 0-4.

Filipina dan Pakistan sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melanjutkan kiprah di fase grup.

Hasil imbang juga belum ideal bagi kedua tim karena mereka sudah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka.

Filipina Punya Modal dari Laga Kontra Vietnam

Filipina memang gagal mendapatkan poin ketika menghadapi Vietnam, tetapi performa The Azkals memberikan sejumlah alasan untuk tetap optimistis.

Tim asuhan Carles Cuadrat mampu menciptakan peluang, hanya saja penyelesaian akhir menjadi persoalan utama.

Bjorn Martin Kristensen menjadi salah satu pemain yang paling aktif ketika Filipina membangun serangan.

Penyerang berusia 24 tahun tersebut bakal kembali menjadi tumpuan untuk membongkar pertahanan Pakistan yang terlihat rapuh pada pertandingan pertama.

Dalam lima pertandingan terakhir, Filipina baru mencatat satu kemenangan dan menelan empat kekalahan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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