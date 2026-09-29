Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

JawaPos.com - Moldova akan menjamu Kepulauan Faroe pada matchday kedua Liga Nations UEFA 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadionul Zimbru, Selasa (29/9), dan menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mendapatkan hasil penting di awal kompetisi.

Moldova memasuki pertandingan dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah 0-2 dari Slovakia pada laga pertama. Kekalahan tersebut membuat mereka belum mengoleksi poin dan harus segera memperbaiki performa jika ingin menjaga peluang bersaing di grup.

Sementara itu, Kepulauan Faroe membawa satu poin hasil bermain imbang 1-1 melawan Kazakhstan. Hasil tersebut memberikan modal positif bagi Landslioio, terutama karena mereka mampu menunjukkan organisasi permainan yang cukup baik ketika menghadapi lawan yang secara permainan cukup menantang.

Moldova diperkirakan masih mengandalkan skema tiga bek dalam pertandingan kali ini. Iurie Iovu, Vladislav Baboglo, dan Mihail Gherasimencov berpeluang menjadi tiga pemain yang menjaga area pertahanan.

Di lini tengah, Nikita Motpan, Vadim Rata, dan Victor Stina diproyeksikan menjadi bagian penting dalam membangun serangan.

Kondisi pertahanan menjadi salah satu pekerjaan rumah utama Moldova. Kekalahan dari Slovakia memperlihatkan bagaimana mereka masih kesulitan menjaga konsistensi di belakang. Dalam laga tersebut, Moldova hanya mampu mencatat satu tembakan tepat sasaran.

Catatan lainnya juga menunjukkan Moldova belum mampu mencatat clean sheet dalam 16 pertandingan terakhir. Dalam periode tersebut, mereka beberapa kali kesulitan meredam tekanan lawan dan bahkan 12 pertandingan berakhir dengan kekalahan.

Meski demikian, Moldova memiliki perkembangan positif dari sisi produktivitas. Mereka mampu mencetak lima gol dalam empat pertandingan terakhir.