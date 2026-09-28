Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

JawaPos.com - Tiga organisasi mahasiswa dari perguruan tinggi nasional ,SEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB, resmi menyepakati rencana untuk menggelar aksi gerakan bersama dalam waktu dekat.

Kesepakatan ini diambil setelah perwakilan ketiga kampus menggelar pertemuan dan merilis pernyataan sikap bersama terkait situasi politik serta sosial ekonomi nasional saat ini.

Ketua BEM UI, Yatalathof, membenarkan adanya rencana konsolidasi dan gerakan turun ke jalan tersebut usai pertemuan digelar.

"Tentu itu disepakati. Rencana kita akan bergerak dalam waktu dekat," ujar Athof saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (28/9).

Kritik Mundurnya Demokrasi dan Beban Rakyat Dalam pernyataan bersama bertajuk "Nestapa Indonesia" yang disepakati di Yogyakarta pada 26 September 2026, aliansi mahasiswa ini menyoroti iklim demokrasi nasional yang dinilai terus mengalami kemunduran.

Mereka menilai suara kritis masyarakat maupun mahasiswa kerap diabaikan dan dicurigai oleh penyelenggara negara.

Athof menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan menolak penguasaan negara oleh kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan dan negara harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat.