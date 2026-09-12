Komdigi Ungkap Jejak Kontak Terakhir 5 Jurnalis dan 3 Kru Hilang Terdeteksi di Pulau Sebesi

Wamenkomdigi Nezar Patria. (Dok/Komdigi)
JawaPos.com - Jejak komunikasi lima jurnalis dan tiga kru yang hilang di perairan Selat Sunda terdeteksi terakhir berada di Pulau Sebesi pada Senin, 7 September 2026.
Informasi tersebut diperoleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui koordinasi dengan operator seluler untuk membantu proses pencarian.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan informasi mengenai aktivitas jaringan tersebut telah diteruskan kepada tim SAR untuk diproses sebagai salah satu bahan dalam menentukan lokasi terakhir keberadaan rombongan.
“Dari operator seluler kita sudah mendapatkan informasi dan informasi itu sudah diteruskan kepada SAR dan sudah diproses berupa kontak terakhir di Pulau Sebesi,” ujar Wamen Nezar saat meninjau Posko SAR Gabungan di Carita, Pandeglang, Banten, Sabtu (12/9).
Pulau Sebesi merupakan salah satu gugus pulau yang berada di sekitar wilayah Gunung Anak Krakatau.
Temuan mengenai kontak terakhir tersebut menjadi bagian dari upaya Kemkomdigi mendukung pencarian delapan warga yang hingga kini belum ditemukan.
Untuk menelusuri kemungkinan keberadaan sinyal komunikasi, Kemkomdigi berkoordinasi dengan tiga operator seluler.
Pemantauan dilakukan terhadap jaringan base transceiver station (BTS) yang berada di sekitar Selat Sunda, baik dari wilayah Banten maupun Lampung.
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