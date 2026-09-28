Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

JawaPos.com - Jamaika akan menghadapi Honduras pada laga kedua Grup 2 CONCACAF Nations League 2026/2027. Reggae Boyz -julukan Timnas Jamaika- diprediksi mampu meraih kemenangan meyakinkan dalam pertandingan tersebut.

Duel Jamaika vs Honduras dijadwalkan berlangsung di Stadion Kingston, Jamaika, Selasa (29/9/2026) pukul 07.00 WIB. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Jamaika datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan pada laga pembuka.

Reggae Boyz berhasil mengalahkan Guatemala dengan skor 3-2. Hasil tersebut membuat Jamaika berada dalam posisi cukup baik untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas Grup 2.

Jamaika juga memiliki catatan pertemuan yang menguntungkan saat menghadapi Honduras. Mereka memenangkan empat dari lima pertemuan terakhir kedua tim.

Selain itu, Honduras tidak pernah menang di markas Jamaika dalam 26 tahun terakhir. Catatan tersebut menjadi modal tambahan bagi tuan rumah untuk kembali mengamankan poin penuh.

Meski demikian, Jamaika tetap perlu mewaspadai Honduras. Los Catrachos datang dengan misi bangkit setelah menelan kekalahan 2-3 dari Suriname pada pertandingan pertama Grup 2.

Kemenangan menjadi target penting bagi Honduras untuk menjaga peluang bersaing di grup sekaligus mengakhiri catatan buruk saat bertandang ke markas Jamaika.

Kondisi Skuad Jamaika dan Honduras Jamaika dipastikan tidak diperkuat Leon Bailey yang masih menjalani pemulihan cedera pergelangan kaki. Tyreece Campbell kemungkinan kembali mengisi posisi di sisi kanan.

Sementara itu, Kasey Palmer menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak satu gol dan menyumbang satu assist pada pertandingan sebelumnya.