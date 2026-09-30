Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

Timnas Lithuania. (Istimewa)
JawaPos.com - Lithuania akan menghadapi Andorra dalam pertandingan persahabatan internasional yang berlangsung di Darius and Girėnas Stadium, Rabu (30/9/2026) pukul 23.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menguji sejumlah pemain sekaligus memperbaiki catatan mereka sebelum menjalani agenda internasional berikutnya.
Duel Lithuania vs Andorra diperkirakan berjalan cukup ketat. Kedua tim memang tidak sedang berada dalam periode dengan produktivitas gol yang tinggi.
Namun, Lithuania memiliki catatan permainan yang sedikit lebih meyakinkan dibandingkan lawannya dalam beberapa pertandingan terakhir.
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Lithuania datang ke pertandingan ini setelah bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Azerbaijan di ajang UEFA Nations League.
Dalam pertandingan tersebut, Lithuania mampu mencetak gol lebih dulu melalui Armandas Kučys pada menit kesembilan.
Keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Azerbaijan berhasil menyamakan kedudukan melalui Mahir Emreli hanya beberapa menit kemudian. Skor 1-1 bertahan sampai pertandingan berakhir.
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Dari statistik pertandingan, Lithuania memiliki 51 persen penguasaan bola dan menghasilkan sembilan percobaan tembakan. Tiga di antaranya mengarah tepat ke gawang Azerbaijan.
Hasil tersebut memperpanjang catatan Lithuania yang cukup beragam dalam enam pertandingan terakhir. Mereka mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang dan dua kekalahan dalam periode tersebut.
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