Apple Siapkan Smart Display untuk Saingi Echo Show dan Nest Hub, Bisa Kenali Wajah Pengguna

Tampak Apple Store di Manhattan, New York.
JawaPos.com - Apple dikabarkan semakin dekat dengan peluncuran perangkat smart display yang selama ini disebut-sebut bakal menjadi pesaing Amazon Echo Show dan Google Nest Hub. Perangkat yang pengembangannya telah beredar dalam rumor sejak 2022 tersebut kini kabarnya sedang menjalani pengujian secara luas di rumah sejumlah karyawan Apple.
Kabar itu disampaikan Mark Gurman dari Bloomberg. Menurut laporan terbarunya, perangkat dengan kode internal J490 tersebut tengah diuji menjelang kemungkinan peluncurannya. Meski belum ada tanggal resmi, perangkat ini disebut berpeluang diperkenalkan pada akhir 2026.
Perangkat smart display Apple tersebut kabarnya akan hadir dengan dua pilihan pemasangan. Pengguna dapat meletakkannya pada dudukan, yang desainnya disebut menyerupai HomePod Mini yang dibelah menjadi dua, atau memasangnya di dinding.
Dari sisi tampilan, perangkat ini disebut mengusung konsep yang mirip dengan Echo Show, tetapi menggunakan layar berukuran lebih kecil. Apple juga membekalinya dengan konektivitas Wi-Fi, kamera, mikrofon, serta antarmuka yang disebut Gurman sebagai perpaduan antara iOS, tvOS, dan watchOS.
Perangkat tersebut nantinya dapat disinkronkan dengan iPhone untuk proses pengaturan awal sekaligus menjalankan berbagai fungsi. Namun, salah satu fitur yang cukup menarik perhatian adalah kemampuan mengenali wajah pengguna melalui kamera.
Sistem tersebut memungkinkan perangkat mengetahui siapa yang sedang berada di depan layar dan menyesuaikan konten yang ditampilkan. Personalisasi itu kabarnya mencakup aplikasi, catatan, jadwal kalender, berita, musik hingga podcast.
Apple juga disebut menyiapkan tampilan layar utama dengan dukungan widget dan clock faces. Konsep tersebut akan memiliki kemiripan dengan fitur StandBy yang tersedia pada iPhone.
Mengandalkan Siri dan Apple Intelligence
Fungsi utama perangkat ini kabarnya akan berpusat pada Siri yang telah mendapatkan kemampuan AI. Teknologi tersebut memungkinkan pengguna mencari informasi dari berbagai perangkat dan akun yang terhubung.
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