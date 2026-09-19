Samsung, Apple, dan Google Diperiksa AS soal Hak Paten Audio

JawaPos.com - Samsung Electronics, Apple, dan Google tengah menghadapi penyelidikan dari Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (USITC). Penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran paten pada sejumlah perangkat elektronik yang menggunakan teknologi audio tertentu.

Seperti dilansir dari Yonhap, USITC mengumumkan dimulainya penyelidikan itu melalui situs resminya pada Rabu (16/9). Kasus tersebut berawal dari laporan yang diajukan atas nama BoomCloud 360 Inc., perusahaan teknologi asal California, pada bulan sebelumnya.

Dalam pengaduannya, BoomCloud 360 menuding sejumlah perangkat yang dipasarkan Samsung, Apple, dan Google telah menggunakan teknologi yang melanggar bagian tertentu dari tiga paten milik perusahaan tersebut.

Teknologi yang menjadi pokok perkara berkaitan dengan fitur audio yang digunakan pada perangkat elektronik dari ketiga perusahaan. BoomCloud 360 kemudian meminta USITC mengambil tindakan terhadap produk-produk yang dianggap melanggar paten.