Samsung, Apple, dan Google Diperiksa AS soal Hak Paten Audio

Logo Google dalam konferensi pers di Berlin, Jerman / Foto: (Reuters)
JawaPos.com - Samsung Electronics, Apple, dan Google tengah menghadapi penyelidikan dari Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (USITC). Penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran paten pada sejumlah perangkat elektronik yang menggunakan teknologi audio tertentu.
Seperti dilansir dari Yonhap, USITC mengumumkan dimulainya penyelidikan itu melalui situs resminya pada Rabu (16/9). Kasus tersebut berawal dari laporan yang diajukan atas nama BoomCloud 360 Inc., perusahaan teknologi asal California, pada bulan sebelumnya.
Dalam pengaduannya, BoomCloud 360 menuding sejumlah perangkat yang dipasarkan Samsung, Apple, dan Google telah menggunakan teknologi yang melanggar bagian tertentu dari tiga paten milik perusahaan tersebut.
Teknologi yang menjadi pokok perkara berkaitan dengan fitur audio yang digunakan pada perangkat elektronik dari ketiga perusahaan. BoomCloud 360 kemudian meminta USITC mengambil tindakan terhadap produk-produk yang dianggap melanggar paten.
Perusahaan tersebut meminta USITC menerbitkan perintah untuk menghentikan pemasukan produk terkait ke Amerika Serikat. Selain itu, BoomCloud 360 juga mengajukan permintaan agar penjualan serta distribusi produk-produk tersebut di pasar AS dilarang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022