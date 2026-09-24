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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 24 September 2026 | 13.57 WIB

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

Malta diprediksi mengalahkan Andorra pada laga pembuka UEFA Nations League 2026/2027 di Estadi de la FAF d'Encamp. (Timnas Malta) - Image

Malta diprediksi mengalahkan Andorra pada laga pembuka UEFA Nations League 2026/2027 di Estadi de la FAF d'Encamp. (Timnas Malta)

JawaPos.com — Andorra vs Malta membuka perjalanan kedua tim di UEFA Nations League 2026/2027 dengan duel di Estadi de la FAF d'Encamp, Kamis (24/9/2026) pukul 23.00 WIB.

Malta datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Azerbaijan, sedangkan Andorra hanya sekali menang dalam enam laga terakhir sehingga The Reds diprediksi mampu mencuri kemenangan tipis.

Andorra Berusaha Bangkit setelah Rentetan Hasil Kurang Meyakinkan

Andorra menjalani laga kompetitif pertamanya sejak kalah 0-1 dari Albania pada kualifikasi Piala Dunia 2026, November 2025.

Setelah itu, tim asuhan Koldo Alvarez lebih banyak menjalani pertandingan uji coba dengan hasil satu kemenangan, dua imbang, dan tiga kekalahan dalam enam laga terakhir.

Satu-satunya kemenangan Andorra terjadi saat menghadapi Liechtenstein pada awal Juni 2026.

Jordi Alaez dan kawan-kawan berhasil mengamankan kemenangan 2-0 sebelum menutup agenda internasional Juni dengan kekalahan telak 0-3 dari Kosovo pada 7 Juni.

Catatan tersebut membuat Andorra datang ke pertandingan melawan Malta dengan pekerjaan rumah cukup besar di lini serang.

Mereka diharapkan bisa memanfaatkan laga kandang untuk mengawali perjalanan di Nations League dengan hasil positif sebelum kembali menghadapi Gibraltar pada 27 September.

Andorra juga masih akan menghadapi Lithuania dalam pertandingan persahabatan pada akhir September.

Editor: Banu Adikara
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