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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 24 September 2026 | 20.06 WIB

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

Ko Itakura targetkan kemenangan melawan Uruguay. (Ko Itakura) - Image

Ko Itakura targetkan kemenangan melawan Uruguay. (Ko Itakura)

JawaPos.com - Tim nasional Jepang bakal beradu kekuatan dengan Uruguay di laga persahabatan. Kedua tim tersebut akan bertanding di Stadion Miyagi, Kamis (24/9) pukul 17.05 WIB.

Bek timnas Jepang, Ko Itakura merasa senang bisa kembali berkumpul setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026. Melawan Uruguay juga bukan pertandingan yang mudah dan ia ingin laga tersebut menjadi persiapan untuk menghadapi Piala Asia 2027.

"Setelah pengalaman mengecewakan di Piala Dunia, saya tentu senang bahwa kami dapat berkumpul kembali sebagai tim nasional Jepang, tetapi lebih dari itu, saya merasa bahwa kita perlu menghadapi ini dengan rasa tegang yang kuat dan kita tidak boleh lengah sedikit pun," ujar bek berusia 29 tahun tersebut.

"Saya pikir kita telah diberikan beberapa lawan yang sangat bagus untuk dihadapi di kamp pelatihan ini, dan saya rasa ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. ​​Saya ingin menjadikan pertandingan-pertandingan ini penting sebagai persiapan kita untuk Piala Asia dan Piala Dunia berikutnya," kata Ko Itakura yang dikutip dari Instagram @japanfootballassociation.

Rekan Kevin Diks di Borussia Mönchengladbach tersebut menargetkan kemenangan melawan Uruguay. Ko Itakura juga ingin mempersembahkan kemenangan untuk sang pelatih Hajime Moriyasu.

"Kami telah mencapai sejauh ini di bawah sistem pelatih Moriyasu, dan saya selalu merasa telah membangun tim ini, dan saya rasa kami tidak akan bisa mencapai begitu banyak tanpa Pelatih Moriyasu. Saya diberitahu bahwa Piala Asia akan menjadi yang terakhir bagi kami, jadi saya ingin mendapatkan hasil yang baik, memenangkan kejuaraan, dan membuat Pelatih Moriyasu bangga," pungkas Ko Itakura.

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay

Secara head to head, timnas Jepang masih kesulitan untuk menang dari Uruguay. Melansir Transfermarkt, timnas Jepang menang dua laga sementara Uruguay memenangkan tiga laga dan tiga laga berakhir imbang.

Timnas Jepang diprediksi bisa memenangkan laga seperti yang terjadi pada 2018. Mereka akan unggul tipis 2-1 karena Uruguay masih dalam proses adaptasi dengan pelatih barunya Diego Forlan.

Editor: Edi Yulianto
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