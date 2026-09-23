Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

JawaPos.com - Tim nasional Thailand U-23 akan menghadapi tuan rumah Jepang U-23 di Asian Games 2026.

Laga terakhir Grup A tersebut dimainkan di Stadion Toyota, Rabu (23/9) pukul 17.30 WIB.

Laga tersebut akan menentukan juara dan runner-up Grup A karena kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin.

Timnas Thailand U-23 dan Jepang sudah memastikan tempat ke perempat final.

Paripan Wongsa percaya diri hadapi Jepang U-23 Dalam dua laga terakhir, Paripan Wongsa sudah mencetak tiga gol untuk timnas Thailand U-23.

Hal tersebut membuat dia semakin percaya diri menghadapi Jepang U-23.

"Saya senang telah mencetak gol. Sekarang saya percaya diri, dan saya percaya pada rekan-rekan setim saya bahwa kami dapat bermain melawan Jepang," kata Paripan Wongsa yang dikutip Thairath, Rabu (23/9).

Penyerang 21 tahun tersebut punya pengalaman menghadapi Jepang saat Piala Asia U-20 2025.