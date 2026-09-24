Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Laos diprediksi menang 2-1 atas Brunei Darussalam pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. (Timnas Laos)
JawaPos.com — Laos diprediksi mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 2-1 pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 Grup A di Mong Kok Stadium, Hong Kong, Kamis (24/9/2026).
Pertandingan pukul 16.00 WIB ini menjadi kesempatan kedua tim mengamankan tiga poin sekaligus membuka peluang memimpin grup yang juga dihuni Hongkong.
Laos dan Brunei Darussalam sama-sama mengincar hasil positif dalam pertandingan pembuka FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 Grup A.
Format grup menggunakan sistem satu putaran, sehingga setiap tim hanya bertemu satu kali dan juara grup akan melaju ke final Divisi 2.
Laos memiliki modal cukup menarik dari pertemuan sebelumnya, meski Brunei Darussalam pernah mencatat kemenangan 1-0 atas Laos pada laga persahabatan 2022.
Hasil tersebut menunjukkan Brunei tetap memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan, sehingga Laos tidak bisa menganggap laga pembuka ini sebagai pertandingan mudah.
Pertandingan di Mong Kok Stadium dijadwalkan berlangsung pada Kamis (24/9/2026) pukul 17.00 waktu setempat atau 16.00 WIB.
Dengan hanya ada tiga tim di Grup A, setiap pertandingan memiliki nilai penting karena kesalahan pada laga pertama dapat langsung memengaruhi peluang menuju final Divisi 2.
Laos membawa sejumlah pemain muda untuk FIFA ASEAN Cup 2026, salah satunya Damoth Thongkhamsavath yang berusia 22 tahun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022