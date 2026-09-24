Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

JawaPos.com — Laos diprediksi mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 2-1 pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 Grup A di Mong Kok Stadium, Hong Kong, Kamis (24/9/2026).

Pertandingan pukul 16.00 WIB ini menjadi kesempatan kedua tim mengamankan tiga poin sekaligus membuka peluang memimpin grup yang juga dihuni Hongkong.

Bagaimana Peluang Laos dan Brunei di Laga Perdana? Laos dan Brunei Darussalam sama-sama mengincar hasil positif dalam pertandingan pembuka FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 Grup A.

Format grup menggunakan sistem satu putaran, sehingga setiap tim hanya bertemu satu kali dan juara grup akan melaju ke final Divisi 2.

Laos memiliki modal cukup menarik dari pertemuan sebelumnya, meski Brunei Darussalam pernah mencatat kemenangan 1-0 atas Laos pada laga persahabatan 2022.

Hasil tersebut menunjukkan Brunei tetap memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan, sehingga Laos tidak bisa menganggap laga pembuka ini sebagai pertandingan mudah.

Pertandingan di Mong Kok Stadium dijadwalkan berlangsung pada Kamis (24/9/2026) pukul 17.00 waktu setempat atau 16.00 WIB.

Dengan hanya ada tiga tim di Grup A, setiap pertandingan memiliki nilai penting karena kesalahan pada laga pertama dapat langsung memengaruhi peluang menuju final Divisi 2.