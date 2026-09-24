Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

JawaPos.com — Myanmar diprediksi mampu mengalahkan Timor-Leste pada laga pembuka Grup B Divisi 2 FIFA ASEAN Cup 2026 di Mong Kok Stadium, Hong Kong, Kamis (24/9/2026).

Pertandingan pukul 19.00 WIB ini menjadi kesempatan Myanmar mengamankan tiga poin, sekaligus membuka peluang menuju final Divisi 2 sebagai juara grup.

Bagaimana Performa Myanmar Jelang Laga? Myanmar datang dengan modal dua kemenangan dari lima pertandingan terakhir ASEAN Hyundai Cup 2026, yakni menang 4-1 atas Filipina dan menghajar Laos 7-2.

Dua hasil tersebut membuat Myanmar mencetak 11 gol, meski mereka juga menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia, 0-2 dari Thailand, dan 0-4 dari Vietnam.

Catatan itu memperlihatkan Myanmar punya kemampuan menyerang ketika menghadapi lawan dengan level permainan yang relatif berimbang.

Sebaliknya, mereka masih menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan tim yang mampu mengontrol pertandingan dan membatasi ruang gerak para pemain Myanmar.

Pelatih Jørn Andersen juga membawa sejumlah pemain muda untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Kaung Khant Kyaw, Moe Swe, dan Pyaet Sone Aung masuk dalam pilihan setelah beberapa pemain senior Myanmar mengalami cedera.

Kondisi tersebut membuat Andersen memiliki kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda untuk pertandingan perdana.