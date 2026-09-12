Apple Resmi Perkenalkan iPhone Duo, Ponsel Lipat Pertama dengan Layar Besar

JawaPos.com – Apple memperkenalkan iPhone Duo sebagai ponsel lipat pertama perusahaan, sekaligus menghadirkan perubahan besar pada lini iPhone.

Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (11/9), Perangkat tersebut memiliki layar internal berukuran 7,6 inci secara diagonal serta layar eksternal 5,4 inci ketika perangkat dalam keadaan terlipat.

IPhone Duo dibanderol mulai dari USD 1.999 atau sekitar Rp35,09 juta hingga USD 3.199 atau sekitar Rp56,15 juta untuk model penyimpanan 2 terabita, dengan pemesanan awal dibuka 16 Oktober dan pengiriman dimulai 23 Oktober.

Apple menyebut iPhone Duo sebagai iPhone tertipis yang pernah dibuat dan merancang iOS 27 agar dapat menyesuaikan pengalaman penggunaan dengan mekanisme layar lipat.

Fitur Tampilan Terpisah memungkinkan pengguna menjalankan dua aplikasi secara berdampingan, sedangkan desain kamera memungkinkan pengambilan swafoto menggunakan kamera belakang dengan pratinjau pada layar eksternal.

Perangkat ini juga menawarkan pemutaran video hingga 31 jam melalui layar internal dan 44 jam menggunakan layar eksternal, serta dilengkapi fitur kecerdasan buatan Apple Intelligence yang sebisa mungkin diproses secara lokal untuk menjaga privasi pengguna.

Peluncuran iPhone Duo berlangsung bersamaan dengan pengenalan iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, AirPods 5, dan Apple Watch generasi terbaru.

Sejumlah aplikasi pihak ketiga, termasuk Netflix, Zoom, dan Slack, telah disiapkan untuk memanfaatkan layar berukuran besar tersebut melalui perangkat pengembangan perangkat lunak yang disediakan Apple.