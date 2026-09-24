Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

Austria diprediksi mengalahkan Israel dalam laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di Raiffeisen Arena, Linz. (Timnas Austria)
JawaPos.com — Austria diprediksi mengawali Liga Nations UEFA 2026/2027 dengan kemenangan atas Israel di Raiffeisen Arena, Linz, Jumat (25/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Das Team punya modal kuat setelah tampil impresif di Kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Israel datang dengan catatan lebih inkonsisten dan harus menghadapi dominasi Austria dalam pertemuan sebelumnya.
Austria datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati Kualifikasi Piala Dunia 2026 secara impresif.
Ralf Rangnick membawa Das Team memuncaki Grup H dengan enam kemenangan dari delapan pertandingan serta selisih gol plus 18.
Performa tersebut menjadi respons Austria setelah gagal promosi ke League A pada edisi Liga Nations sebelumnya.
Mereka finis di posisi kedua grup sebelum dikalahkan Serbia dalam playoff, tetapi kemudian mampu mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan performa solid.
Di putaran final Piala Dunia, Austria juga berhasil melewati fase grup setelah menang atas Yordania dan bermain imbang dramatis melawan Aljazair, meski sempat kalah dari Argentina.
Langkah mereka kemudian dihentikan Spanyol pada babak 32 besar, sekaligus mengakhiri penantian panjang Austria untuk tampil di fase gugur Piala Dunia.
Catatan tersebut membuat Austria memiliki alasan untuk langsung tampil agresif di Liga Nations.
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