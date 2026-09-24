Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 24 September 2026 | 14.39 WIB

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

Austria diprediksi mengalahkan Israel dalam laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di Raiffeisen Arena, Linz. (Timnas Austria) - Image

Austria diprediksi mengalahkan Israel dalam laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di Raiffeisen Arena, Linz. (Timnas Austria)

JawaPos.com — Austria diprediksi mengawali Liga Nations UEFA 2026/2027 dengan kemenangan atas Israel di Raiffeisen Arena, Linz, Jumat (25/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Das Team punya modal kuat setelah tampil impresif di Kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Israel datang dengan catatan lebih inkonsisten dan harus menghadapi dominasi Austria dalam pertemuan sebelumnya.

Austria Punya Modal Kuat Menuju Liga Nations

Austria datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati Kualifikasi Piala Dunia 2026 secara impresif.

Ralf Rangnick membawa Das Team memuncaki Grup H dengan enam kemenangan dari delapan pertandingan serta selisih gol plus 18.

Performa tersebut menjadi respons Austria setelah gagal promosi ke League A pada edisi Liga Nations sebelumnya.

Mereka finis di posisi kedua grup sebelum dikalahkan Serbia dalam playoff, tetapi kemudian mampu mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan performa solid.

Di putaran final Piala Dunia, Austria juga berhasil melewati fase grup setelah menang atas Yordania dan bermain imbang dramatis melawan Aljazair, meski sempat kalah dari Argentina.

Langkah mereka kemudian dihentikan Spanyol pada babak 32 besar, sekaligus mengakhiri penantian panjang Austria untuk tampil di fase gugur Piala Dunia.

Catatan tersebut membuat Austria memiliki alasan untuk langsung tampil agresif di Liga Nations.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Mau Larut Hasil Misano, Veda Ega Bertekad Bangkit di Moto3 Austria 2026 - Image
Sports

Tak Mau Larut Hasil Misano, Veda Ega Bertekad Bangkit di Moto3 Austria 2026

Jumat, 18 September 2026 | 17.46 WIB

Marko Arnautovic Resmi Pensiun dari Timnas Austria, Tetap Bangga Meski Tumbang dari Spanyol - Image
Piala Dunia 2026

Marko Arnautovic Resmi Pensiun dari Timnas Austria, Tetap Bangga Meski Tumbang dari Spanyol

Sabtu, 4 Juli 2026 | 13.44 WIB

Bintang Baru Real Madrid Menggila! Marc Cucurella jadi Dalang 3 Gol Spanyol Saat Hancurkan Austria - Image
Piala Dunia 2026

Bintang Baru Real Madrid Menggila! Marc Cucurella jadi Dalang 3 Gol Spanyol Saat Hancurkan Austria

Jumat, 3 Juli 2026 | 14.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore