Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

Lithuania berpeluang mengamankan tiga poin saat menghadapi Liechtenstein pada UEFA Nations League 2026/2027. (Timnas Lithuania)
JawaPos.com — Liechtenstein menghadapi Lithuania pada matchday pembuka UEFA Nations League 2026/2027 di League D, Jumat (25/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Lithuania datang dengan modal rekor pertemuan lebih baik dan kualitas skuad yang cukup untuk mengamankan tiga poin, sementara Liechtenstein masih berusaha memperbaiki catatan buruknya di kompetisi tersebut.
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Liechtenstein belum mampu tampil konsisten sejak UEFA Nations League bergulir. Dalam 20 pertandingan yang sudah dimainkan, Blue-Reds hanya meraih dua kemenangan dan menelan 13 kekalahan.
Liechtenstein juga memasuki pertandingan ini dengan performa yang belum meyakinkan sepanjang 2026.
Dari empat pertandingan yang dijalani, tim asuhan Konrad Funfstuck hanya meraih satu kemenangan, sedangkan dua laga persahabatan pada Juni melawan Andorra dan Siprus berakhir dengan kekalahan.
Pada jeda internasional kali ini, Liechtenstein dijadwalkan tampil empat kali.
Selain menghadapi Lithuania di UEFA Nations League dan Azerbaijan pada 1 Oktober, mereka akan menjalani laga persahabatan melawan Malta pada 27 September serta Gibraltar pada 5 Oktober.
Catatan pertemuan juga belum berpihak kepada Liechtenstein. Dari enam pertemuan melawan Lithuania, mereka hanya sekali menang, yakni dengan skor 2-0 dalam kualifikasi Piala Eropa pada Juni 2011.
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Lithuania memiliki pengalaman lebih panjang di level kompetisi yang lebih tinggi dalam UEFA Nations League.
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