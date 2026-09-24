Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

JawaPos.com — Kosovo menjamu Republik Irlandia pada laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 League B Grup 3 di Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina, Jumat (25/9/2026) pukul 01.45 WIB, dengan kedua tim sama-sama ingin bangkit setelah gagal menembus Piala Dunia 2026.

Duel ini diprediksi ketat dan berpeluang berakhir imbang.

Kosovo Punya Modal Kuat di Kandang Kosovo memasuki pertandingan dengan catatan kandang yang cukup meyakinkan, hanya sekali kalah dalam 10 pertandingan terakhir di Pristina, yakni saat takluk 0-1 dari Turki pada final playoff Piala Dunia.

Rekor tersebut membuat Kosovo berpeluang memberikan tekanan besar kepada Republik Irlandia sejak menit awal.

Kosovo juga menunjukkan perkembangan dalam beberapa pertandingan terakhir dengan meraih empat kemenangan dari tujuh laga kompetitif.

Pada pertandingan persahabatan terakhir musim panas ini, Kosovo menang 3-0 atas Andorra, sekaligus meneruskan produktivitas mereka di depan gawang.

Tim asuhan Franco Foda juga punya pengalaman penting sebelum naik ke League B untuk pertama kalinya.

Kosovo sebelumnya finis kedua di grup League C, lalu mengalahkan Islandia dalam dua leg playoff promosi, sebuah pencapaian yang membuka jalan menuju level kedua Liga Nations UEFA.